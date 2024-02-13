محطات مهمة في مشوار الفنانة زيزي مصطفى

الفنانة زيزى مصطفى تركت تاريخا كبيرا بأعمالها الفنية التي قدمتها خلال مشوارها، وإرثا فنيا فى أكثر من عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، منها 44 فيلما سينمائيا وما يزيد عن 150 مسلسلا وسهرة وتمثيلية تلفزيونية وإذاعية.

ولدت زيزي مصطفى يوم الثاني من يونيو عام 1943 وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية ثم اختارها المخرج صلاح أبو سيف وهي في الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة في فيلم بين السما والأرض، ثم قدمت فيلم المراهقات الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم البوسطجي، الذي كان بمثابة انطلاقة بطولتها الحقيقية في عالم الفن أمام شكري سرحان وصلاح منصور.

دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أبرز أفلامها: "المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائر الفجر، وحرامية في كي جي تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات".

ومن أبرز المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها زيزي مصطفى:" أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة".



تزوجت

زيزي مصطفى من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا ثم تزوجت من الممثل محمد خيرى، وأيضا من الممثل يسرى مصطفى ولكنها انفصلت عنه أيضًا.







