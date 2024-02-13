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فريق شارموفرز يطرح أغنية على بالي

2/13/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Youm7) طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "على بالى"، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لاتفارق خياله، وأصبح لايستطيع العيش من غيرها.







أغنية "على بالى" من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان، وتقول كلماتها:



انتي بتخلیني أشوف الحلم فى الحیاه



زي مانتي متخلیش الدنیا تغیرك ده الجمال



شوفتك فى عز الإنبهار من غیر میكاب و سشوار



ملامحك بریئة و لیكى طریقة عفویة و ده الإنبهار



بسیطة عارفة قیمة جمالك قلبي



سابني وراح ندالك من يومها معرفش مالي



بتیجى على بالي صورتك قصادي طول اللیل



اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني



مش عارف اداري و معاكي نفسى اعیش تفاصیل



احكیلك مالى و هقولك على احلامي



لیه ؟ من زمان معرفتكیش انا كنتى حلیتیلي كذا مشكلة



یاااا لو كنتي هنا بس انا بنسى حیاتي المؤلمة




كل مابفكر اننا ممكن فى یوم نبقى سوا



حاسس بكل اختصار انك أهم اختیار




اول ما شوفتك حقیقى غیرتي طریقي و شقلبتي الافكار



مش عایز حاجة غیر اكون معاكي شایف فى وجودك علاجي




وعمري قبلك كان فاضي بتیجى على بالى صورتك قصادي طول اللیل




اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني




مش عارف اداري و معاكي نفسي اعیش تفاصیل



احكیلك مالي و هقولك على احلامي




بتیجي على بالي بتیجي على بالي
















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