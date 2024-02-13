3 أبراج عصبية يمكن أن تواجه انتكاسة في عيد الحب

(MENAFN
- Youm7) من المفترض أن يكون أسبوع عيد الحب وقتاً للحب والرومانسية والسعادة، ولكن بالنسبة لبعض الأبراج، قد يكون هذا أيضًا وقت خيبة أمل عاطفية، لذا
نستعرض خلال السطور التالية وفقًا لما جاء في موقع indiatimes، أبرز الأبراج التي قد تواجه انتكاسة في عيد الحب.
صورة أرشفية
برج الحمل
يمكن أن
يخاطر برج الحمل بفقدان شريك حياته هذه الفترة، فعلى الرغم من أنه برج شديد الرومانسية إلا أنه
أيضًا يحب المجازفة ومطاردة رغباته وفي بعض الأحيان قد يكون أيضًا شخصا متهورا ومتسرعا، لذا قد يتعرض برج الحمل لموقف
يجعله يختار ما بين شريك حياته وشيء آخر، فقد ينتهي به الأمر إلى تفضيل شيء أو شخص آخر على حبيبه.
برج الجوزاء
يشتهر برج الجوزاء بفضوله بالرغم من تعدد
مهارات التواصل، أيضًا هو شخص محب للاكتشافات الجديدة والتعرف على أشخاص جدد والاستمتاع، ويعيبه أنه متقلب المزاج مما يدفعه بالشعور بالملل
تجاه الشريك، ويفكر في تركه والبحث عن حبيب آخر، لذا ينبغي على مولود برج الجوزاء أن يكون أكثر انتباهاً وتقديراً لشريك حياته، وأن يتجنب أي تشتيت قد يؤدي إلى تدمير علاقتهما.
برج الميزان
برج الميزان معروف بالانسجام والتوازن والدبلوماسية وانه من الشخصيات التي تفضل أن تكون في علاقة سعيدة، مما يجعل الميزان يبذل جهد كبير في سعادة شريك حياته
لكن في بعض الأحيان قد يكون
شخص عدواني أو سلبي، مما يتسبب في أن يقع برج الميزان في مواقف صعبة بشأن علاقته بشريك حياته، وقد يكون غير راضي عن الشريك ويضحي بعلاقته به.
شاب وفتاة
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