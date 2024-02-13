3 أبراج عصبية يمكن أن تواجه انتكاسة في عيد الحب

MENAFN - Youm7) من المفترض أن يكون أسبوع عيد الحب وقتاً للحب والرومانسية والسعادة، ولكن بالنسبة لبعض الأبراج، قد يكون هذا أيضًا وقت خيبة أمل عاطفية، لذانستعرض خلال السطور التالية وفقًا لما جاء في موقع indiatimes، أبرز الأبراج التي قد تواجه انتكاسة في عيد الحب.

صورة أرشفية







برج الحمل

يمكن أن

يخاطر برج الحمل بفقدان شريك حياته هذه الفترة، فعلى الرغم من أنه برج شديد الرومانسية إلا أنه

أيضًا يحب المجازفة ومطاردة رغباته وفي بعض الأحيان قد يكون أيضًا شخصا متهورا ومتسرعا، لذا قد يتعرض برج الحمل لموقف

يجعله يختار ما بين شريك حياته وشيء آخر، فقد ينتهي به الأمر إلى تفضيل شيء أو شخص آخر على حبيبه.

برج الجوزاء



يشتهر برج الجوزاء بفضوله بالرغم من تعدد

مهارات التواصل، أيضًا هو شخص محب للاكتشافات الجديدة والتعرف على أشخاص جدد والاستمتاع، ويعيبه أنه متقلب المزاج مما يدفعه بالشعور بالملل

تجاه الشريك، ويفكر في تركه والبحث عن حبيب آخر، لذا ينبغي على مولود برج الجوزاء أن يكون أكثر انتباهاً وتقديراً لشريك حياته، وأن يتجنب أي تشتيت قد يؤدي إلى تدمير علاقتهما.

برج الميزان

برج الميزان معروف بالانسجام والتوازن والدبلوماسية وانه من الشخصيات التي تفضل أن تكون في علاقة سعيدة، مما يجعل الميزان يبذل جهد كبير في سعادة شريك حياته

لكن في بعض الأحيان قد يكون

شخص عدواني أو سلبي، مما يتسبب في أن يقع برج الميزان في مواقف صعبة بشأن علاقته بشريك حياته، وقد يكون غير راضي عن الشريك ويضحي بعلاقته به.







شاب وفتاة







