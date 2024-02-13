اعرف صفاتك الشخصية من طريقة حملك الهاتف المحمول.. مبدع ولا متسرع

يستخدم العديد من الأشخاص الهاتف المحمول بشكل يومى، وقد يفضل البعض حمله بطريقة معينة، وهذه الطريقة تشير إلى بعض الصفات الشخصية، فقد تؤكد أن الشخص جاد في تصرفاته أو متسرع وغيرها من الصفات الشخصية، وفى هذا التقرير، نستعرض الصفات الشخصية حسب حمل هاتفك المحمول، وفقاً لما ذكره موقع " brightside".





اعرف صفاتك الشخصية من طريقة حملك الهاتف المحمولحمل الهاتف المحمول بيد واحدة

يفضل البعض حمل الهاتف المحمول بيد واحدة، سواء عند تصفح الأخبار أو التحدث مع الأشخاص، وهذا يشير إلى أن الشخص يتسم بالثقة بالنفس ، ومستعد للمخاطرة بأى شيء ولكن بحكمة مما يساعده على تحقيق النتائج التي ينتظرها، ولكن في العلاقات العاطفية، يستغرق الكثير من الوقت لإقرار مصير العلاقة.

حمل الهاتف بيد واحدة حمل الهاتف المحمول بيد واحدة والتصفح بأصبع الإبهام اليد الثانية على الشاشة

تشير هذه الطريقة في حمل الهاتف إلى أن هذا الشخص يتسم بالحكمة والذكاء والعقلانية، والميل إلى التفكير المنطقي، لذلك من الصعب خداعه، ولكن في أمور الحب يتخذ قرارات سريعة وغير مدروسة والتي تضر العلاقة وتؤدى إلى إنهائها.

حمل الهاتف المحمول بيد واحدة والتصفح بأصبع الإبهام





حمل الهاتف المحمول بكلتا اليدين

استخدام كلتا اليدين في التعامل مع الهاتف المحمول يدل على أن الشخص يتخذ قرارات سريعة دون دراستها ويمكنه التكيف مع الظروف المختلفة

والتصرف بفعالية في كافة الأمور، ولكن في علاقات الحب يفشل في التقرب من الشخص الذي يحبه وتحسين علاقته به بسبب حزمه، الأمر الذي قد يخيف شريكه المحتمل.

حمل الهاتف المحمول بكلتا اليدين







استخدام يد واحدة لحمل الهاتف والتصفح بسبابة اليد الثانية

يتصف من يتبع هذه الطريقة في حمل الهاتف بالإبداع، والقدرة على إبتكار العديد من الأفكار المميزة، ولكن فى العلاقات العاطفية يتسم بالخجل حيث لا يستطيع الاعتراف بمشاعره بسهولة.

استخدام يد واحدة لحمل الهاتف والتصفح بسبابة