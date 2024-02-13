تداول صور لنوع فاكهة غريب.. ما حقيقة صورة الزمباع المتداولة؟

MENAFN - Youm7) "كيلو الزمباع بـ 500 جنيه" صورة تداولها الكثير من مستخدمى موقع "فيسبوك" مع الكثير من الجدل حول اسمالفاكهةالغريب، وكذلك سعرها المرتفع للغاية، ورغم أن الصورة مزيفة، حيث إن الصورة الأصلية تم التقاطها خارج مصر حيث كتب عليها "زمباع الكيلو بـ 5 دينار"، إلا أنها لا تزال تثير التساؤلات حول هذه الفاكهة وهل هي موجودة في مصر أم لا؟

أحد المنشورات المتداولةالصورة الأصليةفاكهة الزنباع" الزمباع":

فاكهة الزنباع أو الزمباع" هي نوع من الفواكه الحامضية التي تجمع بين المذاق الحلو والحامض، ولا تتوفر بلون واحد فقط، فهي تعرف من الخارج باللون البرتقالي والأصفر والأبيض، أما عن اللون الداخلي فيمكن ان تظهر بالأبيض أو الأحمر الداكن، هي متوفرة في مصر في أكبر أسواق العبور للخضراوات والفاكهة أوأسواق الجملة

ويترواح سعر بيعها من 9 إلى 30 جنيها مصريا.

أشهر أسماء فاكهة الزنباع" الزمباع" :

تعرف فاكهة الزنباع" الزمباع" باسم النفاش، أو الليمون الهندي ، ويختلف اسمها من بلد لبلد، يمكن أن يطلق عليها بالعراق "سندي"، في السوق المصري بالجريب فروت، وتعتبر من أفضل الفواكه الغنية بعدد كبير من الفيتامينات والتي يفضل تناولها في حالة الالتزام بنظام غذائي أو بشكل عام .

فاكهة الزنباع



