تداول صور لنوع فاكهة غريب.. ما حقيقة صورة الزمباع المتداولة؟

(MENAFN
- Youm7) "كيلو الزمباع بـ 500 جنيه" صورة تداولها الكثير من مستخدمى موقع "فيسبوك" مع الكثير من الجدل حول اسم
الفاكهة
الغريب، وكذلك سعرها المرتفع للغاية، ورغم أن الصورة مزيفة، حيث إن الصورة الأصلية تم التقاطها خارج مصر حيث كتب عليها "زمباع الكيلو بـ 5 دينار"، إلا أنها لا تزال تثير التساؤلات حول هذه الفاكهة وهل هي موجودة في مصر أم لا؟
أحد المنشورات المتداولة
الصورة الأصلية
فاكهة الزنباع" الزمباع":
فاكهة الزنباع أو الزمباع" هي نوع من الفواكه الحامضية التي تجمع بين المذاق الحلو والحامض، ولا تتوفر بلون واحد فقط، فهي تعرف من الخارج باللون البرتقالي والأصفر والأبيض، أما عن اللون الداخلي فيمكن ان تظهر بالأبيض أو الأحمر الداكن، هي متوفرة في مصر في أكبر أسواق العبور للخضراوات والفاكهة أوأسواق الجملة
ويترواح سعر بيعها من 9 إلى 30 جنيها مصريا.
أشهر أسماء فاكهة الزنباع" الزمباع" :
تعرف فاكهة الزنباع" الزمباع" باسم النفاش، أو الليمون الهندي ، ويختلف اسمها من بلد لبلد، يمكن أن يطلق عليها بالعراق "سندي"، في السوق المصري بالجريب فروت، وتعتبر من أفضل الفواكه الغنية بعدد كبير من الفيتامينات والتي يفضل تناولها في حالة الالتزام بنظام غذائي أو بشكل عام .
فاكهة الزنباع
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