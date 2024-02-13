5 نباتات منزلية مناسبة لغرفة الأطفال.. آمنة للرضع وتضفي طاقة إيجابية

(MENAFN
- Youm7) وجود النباتات في
غرفة الأطفال
له فوائد عديدة، فإلى جانب المظهر المريح للأعصاب تساعد النباتات في تنقية الهواء بالمكان، ولكن عند اختيار النباتات المناسبة لغرفة الأطفال، خاصة إذا كانوا في مرحلة الحبو، يجب تجنب النباتات التي يمكن أن تكون سامة، ولاختيار النباتات المناسبة إليك أفضل الاقتراحات من موقع "Home Edit":
طائر الجنة:
يعرف نبات طائر الجنة بأوراقه الكبيرة المنحوتة
نباتا رائعا يجذب انتباه الأطفال، ويمكن أن يكون ملفتا للأنظار، لذا يفضل وضعه في غرف الأطفال فوق منطقة فوق السرير ويفضل أن يكون في مكان يري الضوء.
نبات طائر الجنة
كالاتيا بيوتي ستار:
تعتبر النباتات من عائلة
كالاتيا مثالية للأطفال وتصلح كديكور طبيعي ، يساعد الأطفال على
جذب انتباههم
فهي مثل نجمة الجمال.
كالاتيا بيوتي ستار
نيانثي بيلا بالم:
ينمو هذا النبات الاستوائي المبهج في الإضاءة المنخفضة، ويسهل العناية به، وهو بحجم مثالي لسطح الطاولة
في غرف الأطفال
نيانثي بيلا بالم بيليا بيبيرومويدس:
يجب على أولئك الذين لديهم طفل أكبر سنًا أن يأخذوا في الاعتبار نبات البيليا المعروف أيضًا باسم نبات الصداقة أو نبات الفطائر أو نبات الجسم الغريب أو نبات المال الصيني)، تعرف بأنها من اكثر النباتات سريعة التكاثر.
بيليا بيبيرومويدس
نخلة ذيل الحصان:
تعتبر نخلة ذيل الحصان ذات شكل مميز وجذاب، وهي مناسب للحضانات وغرف الأطفال وتشتهر في ثقافة "الفينج شوي" بأنها تجلب السعادة والطاقة الإيجابية.
نخلة ذيل الحصان
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