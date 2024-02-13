5 نباتات منزلية مناسبة لغرفة الأطفال.. آمنة للرضع وتضفي طاقة إيجابية

MENAFN - Youm7) وجود النباتات فيغرفة الأطفالله فوائد عديدة، فإلى جانب المظهر المريح للأعصاب تساعد النباتات في تنقية الهواء بالمكان، ولكن عند اختيار النباتات المناسبة لغرفة الأطفال، خاصة إذا كانوا في مرحلة الحبو، يجب تجنب النباتات التي يمكن أن تكون سامة، ولاختيار النباتات المناسبة إليك أفضل الاقتراحات من موقع "Home Edit":





طائر الجنة:

يعرف نبات طائر الجنة بأوراقه الكبيرة المنحوتة

نباتا رائعا يجذب انتباه الأطفال، ويمكن أن يكون ملفتا للأنظار، لذا يفضل وضعه في غرف الأطفال فوق منطقة فوق السرير ويفضل أن يكون في مكان يري الضوء.





نبات طائر الجنة





كالاتيا بيوتي ستار:



تعتبر النباتات من عائلة

كالاتيا مثالية للأطفال وتصلح كديكور طبيعي ، يساعد الأطفال على

جذب انتباههم

فهي مثل نجمة الجمال.

كالاتيا بيوتي ستار





نيانثي بيلا بالم:

ينمو هذا النبات الاستوائي المبهج في الإضاءة المنخفضة، ويسهل العناية به، وهو بحجم مثالي لسطح الطاولة

في غرف الأطفال

نيانثي بيلا بالم بيليا بيبيرومويدس:

يجب على أولئك الذين لديهم طفل أكبر سنًا أن يأخذوا في الاعتبار نبات البيليا المعروف أيضًا باسم نبات الصداقة أو نبات الفطائر أو نبات الجسم الغريب أو نبات المال الصيني)، تعرف بأنها من اكثر النباتات سريعة التكاثر.

بيليا بيبيرومويدس







نخلة ذيل الحصان:

تعتبر نخلة ذيل الحصان ذات شكل مميز وجذاب، وهي مناسب للحضانات وغرف الأطفال وتشتهر في ثقافة "الفينج شوي" بأنها تجلب السعادة والطاقة الإيجابية.



نخلة ذيل الحصان







