اعرف أماكن معارض السلع المخفضة بالقاهرة والجيزة بنسبة تخفيض 30%.. فيديو

MENAFN - Youm7) استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من الأخبار من بينها أماكن معارض أهلا رمضان فى القاهرة والجيزة ، بالاضافة الى مؤشرات البورصة والذهب فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع



تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، بداية من يوم الخميس المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، ويستمر معرض أهلا رمضان 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة لمدة شهر كامل.

منها

يقام المعرض الرئيسي للغرفة بالعمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة ألف متر بجوار محور كمال عامر، والمعرض الثاني سيقام بإمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر والمعرض الثالث سيقام بالبدرشين بشارع عمر بن العاص بجوار مقر فرع الغرفة على مساحة 500 متر، متوقعًا أن يزيد عدد العارضين بالمعارض الثلاثة عن 120 عارض في مجالات المواد الغذائية واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.



أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

- سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

- يترواح سعر كيلو الأرز في معرض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

- سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بقدر 56 جنيها.

- يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

- سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

- عبوة الزيت 40 جنيها .



واستعرض عبد الحليم سالم اسعار الذهب حيث شهد

سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاع بحوالي 20 جنيها، بالتزامن مع عودة الطلب على الذهب في السوق المصري ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3650 جنيها

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

فيما أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.



من جانبه عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع

إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.



وقال الوزير إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.



وأوضح سمير أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.







