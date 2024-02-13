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برنامج جديد للقيادات التنفيذية باتحاد الصناعات حول مهارات الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي

2/13/2024 2:30:10 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار مذكرة التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تم تنظيم برنامج رفع قدرات للقيادات التنفيذية لاتحاد الصناعات المصرية في مجال مناصرة السياسات والتواصل (Policy Advocacy).





أقيم البرنامج بمدينة الإسكندرية تحت عنوان "مهارات الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي" وشارك فيه المديرون التنفيذيون وأعضاء مجالس إدارات عدد كبير من الغرف الصناعية بالاتحاد.




وشارك في تقديم البرنامج عدد من الخبراء رفيعو المستوى في مجال الاتصالات والإعلام وتم التدريب حول الذكاء الاصطناعي وأدواته وكيفية توظيفه في الاتصال، كما تم توفير تدريبا عمليا حول التعامل مع الصحافة والإعلام وكيفية توصيل الرسائل بفعالية من خلال الظهور التلفزيوني، وتدريب آخر حول أحدث أدوات التسويق الإلكتروني وما تحتاجه الغرف لإدارة بصمتها الإلكترونية والتواصل مع جمهورها المستهدف لإحداث التأثير المرجو.



وقال د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد هو صوت الصناعة المصرية لذلك حرص على التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
USAID من أجل إنشاء وحدة داخل الاتحاد لمناصرة سياسات سوق العمل، موضحا أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج أعدتها الوحدة من أجل رفع القدرات باتحاد الصناعات المصرية.



وأضاف، أن برنامج "مهارات الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي" هدف للدفع بتبني الاتحاد لكل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الاتصال من أجل التواصل بفعالية مع شركائه وخدمة أصحاب المصلحة الذين يعبر عنهم بما يمكن اتحاد الغرف الصناعية من ممارسة دوره في التأثير في صياغة السياسات وخاصة سياسات سوق العمل بمهنية واحترافية وفقا للمعايير الصحيحة للقيام بهذا الدور.



أشار جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلى الدور الهام الذي يلعبه اتحاد الصناعات المصرية في التعبير عن مصالح الصناعة بمختلف تخصصاتها خلال مختلف قنوات الاتصال الداخلية والخارجية والدفع بالسياسات والقوانين التي تخدم تقدمها وتطورها وأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة من خلال شراكتها الممتدة مع الاتحاد على دعمه في تأدية رسالته وأن هذه الورشة تهدف لتمكين قياداته من توصيل رسائلهم باستخدام أحدث الأدوات في عصر الذكاء الاصطناعي.


















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