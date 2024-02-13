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أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-2-2024

2/13/2024 2:30:10 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بنك كريدي اجريكول مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وإعمار مصر للتنمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.



البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 178.1 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.23%، واستحوذت المؤسسات على 33.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.52%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 515.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 143.7 مليون جنيه، 513.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6527 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة.



وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



صفقتين

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بحجم تداول 17 مليون سهم بقيمة 129.1 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة الأولى، وبحجم تداول 66.2 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 10 ملايين سهم، وباعت إدارة شركتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات 43 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 3515 سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 129 ألف سهم، 614.6 ألف سهم، 500 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 2.4 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 6017 سهم.





نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر، صافي دخل أعمال بلغ 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 88%، وبلغ صافي الربح 5.1 مليار جنيه بنسبة نمو 113%، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلًا عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بحدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.



وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 12.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 9.4 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 962.5 مليون جنيه مقارنة مع 746.1 مليون جنيه بنسبة نمو 29%.



عامر جروب

أعلنت شركة عامر جروب، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية المشغل لمطاعم تشيليز مصر، لأحد المستثمرين، جاء ذلك بعدما بلغت الخسائر المحققة للمطاعم 28.5 مليون جنيه بما يتجاوز كامل رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مبلغ 6.5 مليون جنيه نظير عملية البيع.












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