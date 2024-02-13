متى بدأ المصريون القدماء في استخدام الهيروغليفية؟

MENAFN - Youm7) منذ آلاف السنين، قام المصريون القدماء بكتابة الحروف الهيروغليفية على المقابر وأوراق البردي، وفي بعض الحالات، على الأهرامات، ولكن متى تم اختراع الهيروغليفية؟ تظهر الأبحاث أنها ظهرت منذ حوالي 5200 عام، في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه اختراع نظام كتابة آخر، يسمى الكتابة المسمارية، في بلاد ما بين النهرين، وفقا لما نشره موقع " livescience".

وقال جيمس ألين ، أستاذ علم المصريات الفخري بجامعة براون: "كشفت الحفريات الألمانية في أبيدوس في مصر عن نقوش هيروغليفية تعود إلى حوالي 3200 قبل الميلاد"

وبالمثل، قال لودفيج مورينز ، أستاذ علم المصريات بجامعة بون في ألمانيا، إن الهيروغليفية المصرية تم إنشاؤها "حوالي 3300/3200 قبل الميلاد".

قال ألين: "يبدو النظام الهيروغليفي للوهلة الأولى مكتملًا إلى حد كبير، إما لأن بداياته كانت منقوشة على مواد قابلة للتلف لم تنجو أو لأنه اخترعه عبقري غير معروف".

لماذا تم اختراع الهيروغليفية؟

في الوقت الذي تم فيه اختراع الهيروغليفية، كانت مصر تتحد في دولة واحدة وربما كانت الإدارة هي سبب اختراعها، من المنطقي أن دولة بحجم مصر وتعقيدها تتطلب نظامًا محاسبيًا مرنًا يمكنه الاحتفاظ بمعلومات عن طبيعة البضائع وكمياتها ومصدرها ووجهتها والأشخاص المسؤولين عنها وتاريخ المعاملة، كما قال فان دي ميروب في كتابه.

وهناك نظرية أخرى قالت إن الهيروغليفية تم اختراعها للمساعدة في تمجيد الآلهة والملك، كما كتب فان دي ميروب، مشيرًا إلى أن بعض المنحوتات المبكرة التي تظهر الملوك تحتوي على الهيروغليفية. وكتب "ربما كان تمجيد الملك أحد القوى الدافعة في اختراع النص".

ما هو أقدم نظام كتابة حي؟

ابتكر المصريون الكتابة الهيروغليفية في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه اختراع الكتابة المسمارية في بلاد ما بين النهرين، أي نظام تم اختراعه أولاً هو موضوع نقاش بين العلماء.

يجادل ألين بأن الهيروغليفية المصرية تم اختراعها أولاً، قائلًا إن أقدم النقوش المسمارية تعود إلى حوالي 2900 قبل الميلاد، ومع ذلك، يختلف العديد من العلماء.

في كلتا الحالتين، تختلف الكتابة المسمارية والهيروغليفية تمامًا، ويبدو أن النظامين قد تطورا بشكل مستقل عن بعضهما البعض، وقال ألين: "إن الكتابة المسمارية والهيروغليفية مختلفتان للغاية بحيث لا يمكن لأحدهما أن يؤثر على الآخر بشكل مباشر،وأشار ألين إلى أن العلامات المسمارية "تمثل كلمات أو مقاطع كاملة"، بينما تمثل الحروف الهيروغليفية "كلمات أو حروف ساكنة فردية" ولا تمثل حروف العلة.

ويعود تاريخ آخر نقش هيروغليفي مصري معروف إلى عام 394 بعد الميلاد، وفقًا لجامعة ممفيس في ولاية تينيسي، وبحلول ذلك الوقت، كانت أنظمة الكتابة الأخرى مثل القبطية تستخدم في مصر. ضاعت المعرفة بكيفية قراءة وكتابة الحروف الهيروغليفية، ولم تتم قراءتها مرة أخرى إلا في القرن التاسع عشر، مع فك رموز الهيروغليفية .



