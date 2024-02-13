ماذا قال الراحل أحمد شمس الدين الحجاجى وقت فوزه بجائزة الدولة التقديرية؟

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- Youm7) ناقد كبير وصاحب مسيرة طويلة فى عالم الأدب، أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات، وهى الآن باقية يتعلم منها أجيال متعاقبة، ولكنه
رحل بجسده عن عالمنا اليوم، هو أحمد شمس الدين الحجاجى، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة.
وخلال مسيرة الدكتور أحمد شمس الدين الحجاج المضيئة، حصل على جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام 2010، ووقتها تواصلت معه "اليوم السابع"، إذ أعرب الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب،
وقال الحجاجى فى تصريحات سابقة لليوم السابع: إن فوزه بالجائزة فضل من الله وإن كنت لا أستحق ذلك، وشكرا لله وللناس التى منحتنى هذه الجائزة.
كتب شمس الدين الحجاجى العديد من االكتب منها "الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، 1933 – 1970"، والعرب وفن المسرح ـ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب1975، والوظيفة بين الأسطورة والمسرح فى عام 1975، وفي قواعد اللغة العربية فى عام 1980، والأسطورة في الأدب العربي عن دار الهلال عام 1983، وسيرة الشيخ نور الدين (رواية) عن
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1987، وعن المجلس الأعلى للثقافة عام 2002، والخماسين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1988، وصانع الأسطورة: الطيب صالح عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1990، ومولد البطل في السيرة الشعبية عن دار الهلال، عام 1991، والنقد المسرحي عام 1876- 1923 وعن الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993، والمسرحية الشعرية في الأدب العربي الحديث عام 1995، قدر البطل في السير الشعبية العربية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000، ومدخل إلى المسرح العربي عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013
أحمد شمس الدين الحجاجى، ولد فى الأقصر عام 1934م، تلقى تعليمه الأولي بمدارس بلدته حتى أتم دراسته الثانوية ثم سافر إلى القاهرة والتحق بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ولم يكن اختياره للغة العربية غريبا عنه، فقد اختارها قبله أبوه شمس الدين وأخوه كمال الدين وتخصصا فيها بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، إلا أن أحمد آثر أن يلتحق بجامعة القاهرة، ومن وخلال دراسته الجامعية (1955 ـ 1959) درس تحت إشراف أساتذة كبار منهم سهير القلماوى وشوقى ضيف ومحمد كامل حسين وشكرى محمد عياد.
وقد حصل أحمد شمس الدين الحجاجى عام 1965م على درجة الماجستير فى النقد المسرحى فى مصر ، ثم على الدكتوراه فى سنة 1973م عن أطروحته "الأسطورة فى المسرح المصرى المعاصر".
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