اليوم العالمي للإذاعة.. أقرته اليونسكو عام 2011 للاحتفاء بدور الإذاعة

MENAFN - Youm7) يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة حسب ما أعلنته وحددته الدول الأعضاء في اليونسكو ليوم 13 فبراير من كل عام، وذلك تأكيدًا على أهمية الإذاعة التي تعد وسيلة ناجحة وفعالة تتيح الاحتفاء بالانسانية وبالتنوع الحافل الذي تشهده، حيث توفر محفلًا شامل لنشر الخطاب الديموقراتي.

أعلنت اليونسكو في مؤتم عام بالدورة السادسة والثلاثين في 3 نوفمبر عام 2011 لأول مرة عن تدشين يوم عالمي للإذاعة، وقد اتم اعتماده رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 في الدورة السابعة والستون لها، ووقع الاختيار على يوم 13 فبراير من كل عام ليكون اليوم العالمي للإذاعة، والذي يصادف الذكرى السنوية لإنشاء

الأمم المتحدة ومنذ ذلك الوقت لا تزال الإذاعة تتمتع بكونها أكثر وسائل الإعلام استخدامًا وانتشارًا في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب قدرتها الفريدة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البشر في نفس الوقت، وهو ما يساعدها على تعزيز التنوع في المجتمعات.

ويهدف اليوم العالمي للإذاعة إلى الاحتفال بمقومات الإذاعة كوسيلة إعلامية، كما يوفر فرصة لتعزيز التعاون الدولي بين هيئات البث الإذاعي، وذلك من أجل تشجيع الشبكات الرئيسية ومحطات الإذاعة المحلية للوصول لمختلف المعلومات والانتفاع بها والتمتع بحرية التعبير.

ومن الأهداف التي يسعى إليها اليوم العالمي للإذاعة: توعية الناس ووسائل الإعلام بقيمة الخدمات السمعية العامة، بالإضافة على تشجيع متخذي القرارات على تعزيز الإذاعة الحرة والمستقلة والتعددية، وكذلك الربط الشبكي والتعاون الدولي بين الهيئات المعنية بالبث.

وتميّز الإذاعة كوسيلة إعلامية عن غيرها من الوسائل أنها منخفضة التكلفة، ولذلك فهي تلائم المجتمعات المحلية والفئات المختلفة التي يصعب الوصول إليها بوجه خاص، كما تتمتع بشعبية كبيرة للمستمعين في جميع أنحاء العالم، حيث يمكنكم متابعة الإذاعة في أي مكان وأي وقت سواء لمعرفة حالة الطقس أو متابعة المستجدات الرياضية والسياسية وقت حدوثها، وتوفر أيضًا فرصة لجميع الأشخاص للمشاركة وإسماع أصواتهم باختلاف المستويات التعليمية، بالإضافة إلى كونها وسيلة ضرورية في الحالات الطارئة برغم تضرر البنية الأساسية أو انقطاع الكهرباء أو وسائل التواصل.