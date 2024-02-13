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مستخدمو فيسبوك يشتكون من خلل يُصدر صوتا مزعجا.. هل تواجهك المشكلة؟

2/13/2024 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) اشتكي عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك من مشكلة "خلل" يصدر صوت زقزقة مزعجًا أثناء تصفح التطبيق، ويصف المستخدمون الصوت بأنه "مُزعج للغاية" بحسب صحيفة thesun البريطانية.



ويصدر صوت الزقزقة القصير الحاد كلما تقوم بالتمرير خلال تطبيق فيسبوك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الصوت مقصودًا أم أنه ناتج عن خطأ تقني، لكن يعتقد الكثير من المستخدمين أنه "خلل"، وكتب أحد المستخدمين الذين أصابهم الإحباط: "حاولت حذف التطبيق، وتسجيل الخروج، وإيقاف تشغيل هاتفي، لكن لم ينفع شيء".

وذكر آخر عبر موقع Reddit : "يصدر صوتًا كما لو كنت أنشر شيئًا، لكن ليس كذلك. إنه أمر مزعج للغاية"، وعلق ثالث غاضبًا: "نعم، إنه مزعج للغاية، يجب أن أضع الهاتف على الوضع الصامت"، قال مستخدم رابع: "هذا الأمر يُجنّني أنا أيضًا".

لحسن الحظ، كشف أحد المستخدمين الذكياء حيلةً سهلة لإصلاح المشكلة، ومع ذلك، يقول بعض مستخدمي فيسبوك إنها لا تعمل بالنسبة لهم ويعود الصوت للظهور عند تشغيل التطبيق مرة أخرى، لكن بما أن البعض حققوا نجاحًا، فقد يكون الأمر يستحق المحاولة.



كيفية إيقاف صوت الخلل في فيسبوك:

- افتح تطبيق فيسبوك واضغط على زر القائمة في أسفل اليمين.

- قم بالتمرير لأسفل وحدد "الإعدادات والخصوصية".

- ثم اضغط على "الإعدادات".

- قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى "الوسائط".

- أوقف تشغيل خيار "صوت التطبيق".














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