مستخدمو فيسبوك يشتكون من خلل يُصدر صوتا مزعجا.. هل تواجهك المشكلة؟

(MENAFN
- Youm7) اشتكي عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك من مشكلة "خلل" يصدر صوت زقزقة مزعجًا أثناء تصفح التطبيق، ويصف المستخدمون الصوت بأنه "مُزعج للغاية" بحسب صحيفة thesun البريطانية.
ويصدر صوت الزقزقة القصير الحاد كلما تقوم بالتمرير خلال تطبيق فيسبوك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الصوت مقصودًا أم أنه ناتج عن خطأ تقني، لكن يعتقد الكثير من المستخدمين أنه "خلل"، وكتب أحد المستخدمين الذين أصابهم الإحباط: "حاولت حذف التطبيق، وتسجيل الخروج، وإيقاف تشغيل هاتفي، لكن لم ينفع شيء".
وذكر آخر عبر موقع Reddit : "يصدر صوتًا كما لو كنت أنشر شيئًا، لكن ليس كذلك. إنه أمر مزعج للغاية"، وعلق ثالث غاضبًا: "نعم، إنه مزعج للغاية، يجب أن أضع الهاتف على الوضع الصامت"، قال مستخدم رابع: "هذا الأمر يُجنّني أنا أيضًا".
لحسن الحظ، كشف أحد المستخدمين الذكياء حيلةً سهلة لإصلاح المشكلة، ومع ذلك، يقول بعض مستخدمي فيسبوك إنها لا تعمل بالنسبة لهم ويعود الصوت للظهور عند تشغيل التطبيق مرة أخرى، لكن بما أن البعض حققوا نجاحًا، فقد يكون الأمر يستحق المحاولة.
كيفية إيقاف صوت الخلل في فيسبوك:
- افتح تطبيق فيسبوك واضغط على زر القائمة في أسفل اليمين.
- قم بالتمرير لأسفل وحدد "الإعدادات والخصوصية".
- ثم اضغط على "الإعدادات".
- قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى "الوسائط".
- أوقف تشغيل خيار "صوت التطبيق".
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