الاتحاد الأوروبى يتراجع عن إجبار شركة Apple على فتح Imessage للمنافسين

(MENAFN
- Youm7)
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن خدمة iMessage
التابعة لأبل، لن يتم تصنيفها على أنها "خدمة منصة أساسية" بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، ويعني القرار أن الخدمة لن تتعرض لالتزامات جديدة صارمة، بما في ذلك شرط توفير إمكانية التشغيل البيني مع خدمات المراسلة الأخرى، ووفقا لتقرير ذا فيرج .
واختارت اللجنة أيضًا عدم تعيين متصفح Microsoft Edge ومحرك بحث Bing والأعمال الإعلانية كخدمات أساسية للنظام الأساسي، بعد تقييم شامل لجميع الحجج، مع الأخذ في الاعتبار مدخلات أصحاب المصلحة المعنيين، وبعد الاستماع إلى اللجنة الاستشارية للأسواق الرقمية، وجدت المفوضية أن iMessage وBing وEdge وMicrosoft Advertising غير مؤهلة كخدمات حارس بوابة.
ويأتي هذا القرار تتويجا لتحقيق دام خمسة أشهر بدأته اللجنة عندما نشرت قائمتها التي تضم 22 خدمة خاضعة للتنظيم في سبتمبر الماضي، على الرغم من أنها حددت متجر تطبيقات أبل ومتصفح Safari ونظام التشغيل iOS كخدمات أساسية للنظام الأساسي، إلا أنها تأخرت في اتخاذ قرار نهائي بشأن iMessage حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وهناك تحقيق مماثل في iPadOS مستمر.
وفى الوقت نفسه، شهدت ميتا تصنيف اثنتين من منصات المراسلة الخاصة بها، وهما واتساب و ماسنجر
كخدمات منصة أساسية بموجب DMA، وتعمل على جعلها قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الطرف الثالث.
وأوضحت الشركة مؤخرًا كيف ستعمل إمكانية التشغيل البيني لتطبيق واتساب ، موضحة كيف سيتعين على مستخدميها الاشتراك في تلقي الاتصالات من تطبيقات المراسلة الخارجية، وأن هذه الرسائل ستظهر بعد ذلك في صندوق بريد منفصل، وسيتعين على الشركات التي ترغب في التعامل مع واتساب التوقيع على اتفاقية مع ميتا واتباع شروطها.
على الرغم من أن iMessage تجنب عبء الامتثال للقواعد التي تأتي مع تعيين DMA الرسمي، إلا أن فترة التدقيق التنظيمي تزامنت مع إعلان شركة Apple عن دعم معيار المراسلة RCS عبر الأنظمة الأساسية على أجهزة iPhone ، والذي كانت Google تضغط من أجله، وفي ما يبدو أنه من غير المرجح أن يكون محض صدفة، أصدرت شركة Apple إعلان RCS في 16 نوفمبر، وهو الموعد النهائي لاستئناف قرار DMA الخاص بالمفوضية الأوروبية.
وقد أوضحت شركة أبل أنها ستدعم معيار الأنظمة الأساسية جنبًا إلى جنب مع iMessage ، إنها لا تحل محل خدمة الرسائل الخاصة بالشركة.
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