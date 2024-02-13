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الاتحاد الأوروبى يتراجع عن إجبار شركة Apple على فتح Imessage للمنافسين

2/13/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Youm7)
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن خدمة iMessage
التابعة لأبل، لن يتم تصنيفها على أنها "خدمة منصة أساسية" بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، ويعني القرار أن الخدمة لن تتعرض لالتزامات جديدة صارمة، بما في ذلك شرط توفير إمكانية التشغيل البيني مع خدمات المراسلة الأخرى، ووفقا لتقرير ذا فيرج .



واختارت اللجنة أيضًا عدم تعيين متصفح Microsoft Edge ومحرك بحث Bing والأعمال الإعلانية كخدمات أساسية للنظام الأساسي، بعد تقييم شامل لجميع الحجج، مع الأخذ في الاعتبار مدخلات أصحاب المصلحة المعنيين، وبعد الاستماع إلى اللجنة الاستشارية للأسواق الرقمية، وجدت المفوضية أن iMessage وBing وEdge وMicrosoft Advertising غير مؤهلة كخدمات حارس بوابة.



ويأتي هذا القرار تتويجا لتحقيق دام خمسة أشهر بدأته اللجنة عندما نشرت قائمتها التي تضم 22 خدمة خاضعة للتنظيم في سبتمبر الماضي، على الرغم من أنها حددت متجر تطبيقات أبل ومتصفح Safari ونظام التشغيل iOS كخدمات أساسية للنظام الأساسي، إلا أنها تأخرت في اتخاذ قرار نهائي بشأن iMessage حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وهناك تحقيق مماثل في iPadOS مستمر.



وفى الوقت نفسه، شهدت ميتا تصنيف اثنتين من منصات المراسلة الخاصة بها، وهما واتساب و ماسنجر
كخدمات منصة أساسية بموجب DMA، وتعمل على جعلها قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الطرف الثالث.



وأوضحت الشركة مؤخرًا كيف ستعمل إمكانية التشغيل البيني لتطبيق واتساب ، موضحة كيف سيتعين على مستخدميها الاشتراك في تلقي الاتصالات من تطبيقات المراسلة الخارجية، وأن هذه الرسائل ستظهر بعد ذلك في صندوق بريد منفصل، وسيتعين على الشركات التي ترغب في التعامل مع واتساب التوقيع على اتفاقية مع ميتا واتباع شروطها.



على الرغم من أن iMessage تجنب عبء الامتثال للقواعد التي تأتي مع تعيين DMA الرسمي، إلا أن فترة التدقيق التنظيمي تزامنت مع إعلان شركة Apple عن دعم معيار المراسلة RCS عبر الأنظمة الأساسية على أجهزة iPhone ، والذي كانت Google تضغط من أجله، وفي ما يبدو أنه من غير المرجح أن يكون محض صدفة، أصدرت شركة Apple إعلان RCS في 16 نوفمبر، وهو الموعد النهائي لاستئناف قرار DMA الخاص بالمفوضية الأوروبية.

وقد أوضحت شركة أبل أنها ستدعم معيار الأنظمة الأساسية جنبًا إلى جنب مع iMessage ، إنها لا تحل محل خدمة الرسائل الخاصة بالشركة.












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