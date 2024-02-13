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ناسا تختبر الجيل الجديد من بدلات الفضاء للسير بجوار محطة الفضاء الدولية

2/13/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن مطوري بدلة الفضاء من الجيل التالي لوكالة ناسا وصلوا مؤخرًا إلى مرحلة تصميم رئيسية، حيث تقوم شركة Collins Aerospace ببناء بدلة جديدة للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، وقد نجحت الآن في اختبار ملاءمتها ووظيفتها في بيئة تشبه الجاذبية الصغرى أثناء رحلة الطائرة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



وشاركت ناسا لقطات بالصورة للاختبار، والتى تُظهر ارتداء البدلة الفضائية خلال فترات قصيرة من انعدام الوزن الناتج عن قيام طائرة بمناورات تشبه السفينة الدوارة، وتُظهر اللقطات مرتدي البدلة الفضائية وهو يحاكي مناورات حاسمة مماثلة لتلك التي يقوم بها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، مثل التسلق عبر الفتحة.



ووصفت وكالة ناسا الاختبار بأنه "خطوة أساسية" في عملية المراجعة الأولية للتصميم للتأكد من أنه يلبي جميع متطلبات النظام قبل البدء في تصنيع البدلات، وقالت بيجي جرجس، المدير العام لأنظمة الفضاء في شركة Collins Aerospace: "لقد سمح لنا الاختبار بفحص أهداف محددة للتصميم الذي يمكن أن يدعم مجموعة واسعة من أحجام أفراد الطاقم ومهام الطاقم في بيئة خاضعة للرقابة.



وسيواصل الفريق اختبار بدلة الفضاء من الجيل التالي في غرفة مفرغة لجمع المزيد من البيانات حول مدى جودة أدائها في جو يشبه الفضاء، وسيتم اختباره أيضًا في مختبر الطفو المحايد التابع لناسا، وهو حوض سباحة مملوء بالمياه بعمق 40 قدمًا في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء في هيوستن، والذي يحاكي بيئة الجاذبية الصغرى للتدريب على السير في الفضاء.



وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم هذه البدلة الفضائية من الجيل التالي لتعزيز قدرات ناسا على السير في الفضاء في مدار أرضي منخفض، ويتم تطويره لدعم صيانة المحطة وعملياتها حيث تواصل ناسا وشركاؤها الدوليون إجراء بحث علمي يفيد البشرية ويظهر تقنيات جديدة للمهام البشرية والروبوتية المستقبلية.



وظلت البدلة التي يستخدمها رواد فضاء محطة الفضاء الدولية حاليًا للسير في الفضاء دون تغيير إلى حد كبير طوال عمر المحطة الذي يزيد عن 20 عامًا، على الرغم من الأداء الجيد على مر السنين، إلا أن وكالة ناسا تريد بناء شيء أخف وزنًا وأكثر راحة يستخدم أحدث التقنيات.












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