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ميتا تختبر ميزة المواضيع الشائعة فى Threads

2/13/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Youm7) تختبر ميتا ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي Threads بمعرفة أنواع المحادثات الشائعة على النظام الأساسي، حيث بدأ التطبيق في اختبار "أهم المواضيع اليوم" في الولايات المتحدة، حسبما شارك مارك زوكربيرج في منشور على Threads.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستظهر الميزة الموضوعات التي يناقشها الآخرون "الترند"، وستظهر في البحث وتتخللها بين المنشورات في خلاصة "For You" الخاصة بالتطبيق.




وقال آدم موسيري، رئيس إنستجرام، "إن الاتجاهات المحددة ستحددها أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا بناءً على ما يتفاعل معه الأشخاص الآن على Threads".



ستظهر Threads الاتجاهات المتعلقة بالسياسة والانتخابات، وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها لن تقترح بعد الآن محتوى سياسيًا في توصياتها ما لم يختار المستخدمون الاشتراك.




لكن ميتا أكدت أن القيود لن تنطبق على الميزة الشائعة الخاصة بها، وقال متحدث باسم ميتا لموقع Engadget: "المحتوى السياسي يمكن أن يكون موضوعًا"، مضيفا "لن نقوم بإزالة المواضيع السياسية إلا إذا كانت تنتهك إرشادات المجتمع أو سياسات النزاهة المعمول بها الأخرى."



لقد كانت إضافة الاتجاهات تحديثًا مطلوبًا منذ فترة طويلة للعديد من مستخدمي Threads الذين يأملون في جعل الخدمة أكثر قابلية للاستخدام كمصدر للمعلومات والتحديثات في الوقت الفعلي.



على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيحدد الكثير مما يتم عرضه، يبدو أن Meta تخطط للقيام ببعض التنظيم لما يبدو أنه "الموضوع الرئيسي".




وقال متحدث باسم ميتا إن فريقًا من "المتخصصين في المحتوى" "سيتأكد من أن المواضيع لا تنتهك إرشادات المجتمع لدينا أو غيرها من إرشادات النزاهة المعمول بها، وأن المواضيع ليست مكررة أو لا معنى لها أو مضللة".



وفي الوقت الحالي، تعد "أهم المواضيع اليوم" مجرد "اختبار صغير"، لكن زوكربيرج قال إن الميزة ستصل إلى المزيد من البلدان واللغات "بمجرد ضبطها".












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