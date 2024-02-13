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مايكروسوفت تستعد للكشف عن تحديث Windows 11 24H2 فى النصف الثانى من 2024

2/13/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Youm7) كانت هناك شائعات حول نظام التشغيل Windows 12 منذ بعض الوقت، وكان من المتوقع بشدة أن يتم إصدار نظام التشغيل التالي في النصف الثاني من هذا العام، لكن مايكروسوفت أكدت أخيرًا أن تحديث Windows 11 24H2 سيتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام، مما يؤدي إلى إيقاف جميع الشائعات حول إصدار محتمل لنظام التشغيل Windows 12 في عام 2024، وبينما يظل تاريخ الإطلاق الدقيق غير معروف، فقد وعد بأن يكون تحديثًا رئيسيًا.

ومن المتوقع أن يأتي مع العديد من ميزات وتحسينات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وأعلنت Microsoft، من خلال منشور مدونة Windows Insider، الأسبوع الماضي أن Windows 11 24H2 سيكون التحديث الرئيسي التالي للميزات الذي سيصل هذا العام.



وقالت الشركة "بدءًا من الإصدار 26-xx اليوم، سيرى المطلعون على Windows Insider في قنوات Canary وDev تحديث الإصدار ضمن الإعدادات > النظام > حول (وwinver) إلى الإصدار 24H2"، ويشير هذا إلى أن Windows 11، الإصدار 24H2 سيكون الميزة السنوية لهذا العام "التحديث، وسيكون لنظام التشغيل Windows 11 إيقاع تحديث سنوي للميزات يتم إصداره في النصف الثاني من السنة التقويمية،" كما قالت الشركة.



ويتناقض إعلان Microsoft الأخير مع الشائعات السابقة حول احتمال إصدار Windows 12 في عام 2024، ولا يُعرف الكثير عن Windows 11 24H2 الآن، لكن بعض التقارير والتسريبات تشير إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستكون محور التركيز الرئيسي للتحديث التالي.

و يمكن إصدار الميزات المتوقع وصولها إلى نظام التشغيل Windows 12 ضمن تصحيح 24H2 الخاص بنظام التشغيل Windows 11، ومن المتوقع أن يستفيد التحديث من وحدات المعالجة العصبية الجديدة المسرّعة بالأجهزة (NPUs) لأجهزة الكمبيوتر الجديدة، ويمكن أن يتضمن أمر Sudo جديدًا، وترقيات لوضوح الصوت، وتحسينات لتوفير الطاقة، والمزيد.



ومن المتوقع أن يشتمل Windows 11 24H2 على مساعد Coplite متقدم،
ومن المتوقع أن تقدم Microsoft تقنية DLSS (Deep Learning Super Sampling) الخاصة بها والتي تشبه تقنية الدقة الفائقة ضمن تحديث Windows 11 24H2 القادم لتحسين أداء الألعاب. يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل الألعاب المدعومة بسلاسة مع تفاصيل محسنة.



كشفت شركة مايكروسوفت عن نظام التشغيل Windows 11 في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة العديد من التحديثات المهمة والميزات الجديدة لنظام التشغيل، وهو متوفر حاليًا على أكثر من 400 مليون جهاز نشط شهريًا، ومن الممكن أن يصل إلى 500 مليون جهاز نشط شهريًا بحلول أوائل هذا العام. الآن، يبدو أن عملاق التكنولوجيا يتبع دورة تحديث الميزات السنوية لنظام التشغيل Windows 11، المقرر إصدارها في النصف الثاني من كل عام، مما يمثل خروجًا عن تحديثات Moments الأصغر لنظام التشغيل.












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