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نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

2/13/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Al Watan) بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اليوم ، اجتماع لجنة الحج المركزية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل، كما استعرضت اللجنة استعدادات المديرية العامة للجوازات لموسم العمرة خلال شهر رمضان، ومن أبرزها استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات الدخول والمغادرة بعد أخذ الخصائص الحوية، ورفع الجاهزية التامة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، وتكثيف التوعية الإعلامية، وتكامل منظومة خدمات الجوازات في المنافذ لمرحلة مغادرتهم.
وقدمت المديرية العامة للدفاع المدني خلال الاجتماع تقريرًا عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك في العاصمة المقدسة، تضمن اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة، وتنفيذ التجارب والفرضيات لتطبيق أعمال الحماية المدنية، وكذلك الكشف على جميع مباني إسكان الحجاج والتأكد من توفر وسائل السلامة، والقيام بجولات ميدانية وتطبيق برامج تدريبية لرفع الجاهزية, والتأكد من إتقان جميع المهارات التشغيلية والفنية، وإعداد خطة التوعية الوقائية، وتهيئة وتجهيز فرق الإطفاء والإنقاذ.
وعرضت الشؤون الصحية خلال الاجتماع خطتها التشغيلية وتشمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومواقع الخدمة بالمنطقة المركزية، وجاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى خطة إدارة الصحة العامة والطب الوقائي التي تشمل مكافحة العدوى والصحة البيئية. فيما قدمت هيئة الهلال الأحمر خطتها التشغيلية وجاهزية فرقها في مواقع المراكز الإسعافية بالمسجد الحرام، والخدمات الإسعافية الجوية , إلى جانب مشاركة 900 متطوع ومتطوعة , في أعمال التطوع الإنساني والإسعافي.
كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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