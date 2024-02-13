تجمع جازان ينجح في علاج حالة مرضية نادرة على مستوى العالم
التاريخ
2/13/2024 2:29:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجح فريق طبي بمركز السكر بتجمع جازان الصحي، في علاج مريضة في العقد الثاني من العمر تعاني من كسور مرضية وضعف في العضلات جعلتها طريحة الفراش لسنوات طويلة.
الحالة صنفت من الحالات النادرة جدا، حيث ثبت تسجيل 8 حالات مشابهة فقط على مستوى العالم وتعتبر هذه هي الحالة التاسعة على مستوى العالم.
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