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7 أيام لبيع الألبان المتخمرة

2/13/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع لائحة لمنتجات الألبان المتخمرة المعاملة حراريا بعد التخمر (طويلة الصلاحية)، على أن يخلو المنتج من الدهون والزيوت النباتية بخلاف دهن الحليب. واشترطت الهيئة عدم إضافة حليب مجفف أو دهن الحليب من مصادر خارجية في حالة تصنيع المنتج من حليب خام، فضلا عن تحديد وقت بيع المنتج بعد مضي 7 أيام من تاريخ الإنتاج، وبعد فحص عينات منه، للتأكد من عدم حدوث أي فساد فيها.
عبوات نظيفة
أشارت الهيئة إلى أنه يجب أن يعبأ المنتج بطريقة آلية، تضمن عدم تلوثه، وفي عبوات نظيفة ومعقمة، لا تؤدي إلى تغير في خواصه، وتكون العبوات نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء، وبطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له. ويجوز تعبئة المنتج في جو معدل من الغازات الخاملة، فضلا عن نقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث.
نقل وتخزين
أضافت الهيئة أنه يتم نقل وتخزين المنتجات المعاملة بالحرارة فوق العالية عند درجة حرارة لا تزيد على 25oس، مع عدم تعريض المنتج لأشعة الشمس مباشرة، على أن يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية، وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج، فضلا عن الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيدا عن مصادر التلوث، خاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية. ​​
متطلبات
- مطابقة المواد الخام الداخلة في الإنتاج المواصفات القياسية الخليجية
- بسترة الحليب المستخدم في صناعة الألبان المتخمرة
- يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية
- لا يحتوي على كائنات حية دقيقة قابلة للنمو
- البُعد عن مصادر التلوث، خاصةً المبيدات والمواد الكيميائية

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