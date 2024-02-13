المنتخب الوطني للجمباز يشارك في بطولة كأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
توجهت اليوم بعثة المنتخب الوطني للجمباز إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس حيث ستقام "جولة القاهرة" خلال الفترة من ١٥ إلى 18 الشهر الحالي.
ويتكون وفد المنتخب الوطني من السيد، عادل عودة، رئيساً للوفد ومنير صقر (حكماً) وبدور الرواشدة (معالجة) والمدرب جورجن سيريكانيان (مدرباً) واللاعبان أحمد أبو السعود (حصان المقابض) وسليم ناغوج (حصان القفز).
ويتطلع لاعبا المنتخب الوطني، أحمد أبو السعود وسليم ناغوج، إلى صعود إلى منصة التتويج وذلك لزيادة فرصتهما في التأهل إلى أولمبياد باريس المقبل قبيل المشاركات في الجولات الثلاث المقبلة من بطولة كأس العالم والتي ستقام في ألمانيا وأذربيجان وقطر.
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