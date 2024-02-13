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الفيصلي يجري فحصا طبيا لمحترف كاميروني

2/13/2024 2:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اجرى النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، فحصا طبيا للمحترف الكاميروني رونالد وينجا استعدادا للإنضمام إلى صفوف فريق الكرة.
ووصل ونجا إلى عمان أمس استعدادا للاحتراف في صفوف الفيصلي.
وسبق للمحترف الكاميروني أن خاض تجربة احتراف في الدوري الأردني عندما كان يلعب في صفوف فريق السلط.--(بترا)

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