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أبوطعيمة: الوحدات يتسلح بالجاهزية.. والمسابقات تسرعت بتحديد المباريات المؤجلة

2/13/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد المدير الفني لفريق الوحدات أمجد أبو طعيمة، أن الفريق يتسلح بالجاهزية البدنية والفنية والنفسية، مشيرا أن الهدف المرسوم استعادة صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، والنظر إلى الفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام الحسين إربد عند الساعة 7:30 من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد الحسن بإربد، والرمثا يوم الاربعاء 25 شباط (فبراير) الحالي عند الساعة 5 على ستاد عمان الدولي، مبديا احترامه للفرق الأخرى وحقهم المشروع في مشوار المنافسة على الصدارة في الطريق الوعرة إلى سدة اللقب للموسم 2024.
وأضاف أبوطعيمة في رده على استفسارات "الغد": "لا شك أن المرحلة صعبة على جميع الأندية لا سيما من حيث الأوضاع المالية، وأشكر إدارة نادي الوحدات ومدير نشاط الكرة، على تذليل الصعوبات والدخول إلى أجواء المنافسة بما يتناسب مع تحقيق الطموحات، وتزداد صعوبة في القيادة الفنية لفريق بحجم الوحدات، صاحب التاريخ والبطولات والألقاب، والجماهيرية الجارفة التي لا ترضى بالانتصارات، لكن تزودت وفريقي المعاون بكل ما يلزم، وتحمل مسؤولية المرحلة التنافسية الصعبة وعيننا على الانتصارات والتتويج بلقبي الدوري وكأس الأردن".
وأضاف: "كما عملنا واجتهدنا في تعزيز صفوفنا، أيضا الأندية المنافسة تبذل قصارى جهدها لتقديم فرقها بما يلبي طموحاتها ومطالب جماهيرها، لذا ستمر المباريات المؤجلة وكل مباراة في مرحلة الإياب، وكأنها حاسمة على اللقب سواء للفرق الطامحة باللقب، أو تلك التي تريد الهروب من شبح الهبوط، لذا ستلعب المباريات على "صفيح ساخن"، وكرة القدم تعطي من يعيطها ولكل مجتهد نصيب، وكلي ثقة بجميع أركان الفريق واللاعبين، والذين جهزناهم نفسيا لمنافسات المرحلة المقبلة".
وحول موعد التحاق لاعبي المنتخب الوطني بتدريبات الفريق، أجاب أبوطعيمة: "من المفترض أن التحقوا بالتدريبات أمس، وإن شاركوا بالتأكيد راعينا في الجهاز الفني للوحدات، ما تعرض له اللاعبون من التعب والإرهاق، نتيجة الضغط النفسي وثقل المباريات، والتي تكللت بالانتصارات والنتائج التاريخية في الكأس الآسيوية، وقد يقول قائل بأن لاعبي الوحدات ضمن صفوف المنتخب لم يشاركوا كثيرا، وبعضهم ظهر بصفوف "النشامى" كبدلاء، لذا لم ينل منهم التعب والإرهاق، لكنهم كانوا ضمن منظومة المنتخب الوطني، وعاشوا أجواء المباريات التنافسية بترقب وضغط نفسي، وما رافق تداعيات النهائي من توتر وحزن، ولا يختلفوا كثيرا عن لاعبي التشكيلة الأساسية، وراعينا ادق التفاصيل".
وأضاف " كان من المفترض في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التريث قليلا قبل تثبيت مواعيد المباريات المؤجلة، وكان بالإمكان ترحيلها إلى منتصف الأسبوع، ومراعاة العودة المتأخرة للاعبي المنتخب الوطني، عطفا على ما صنعوه في قطر من جهود وانتصارات وإنجاز قاري للتاريخ، والتحقاهم من دون ضغوط بأنديتهم، التي تترقب عودتهم لاكتمال تشكيلاتها، وبدء العد التنازلي لانطلاق المباريات التنافسية المهمة بدوري المحترفين".
وعن قائمته وتقريره النهائي بالنسبة للاعبين المغادرين قائمته وخياراته للمرحلة المقبلة مع الوحدات، رد أبوطعيمة: "لم أقدم قائمتي من اللاعبين المغادرين بعد، إلى مجلس الإدارة من خلال مدير نشاط الكرة، بحسب الأصول والأطر العملية، والسبب حاجتي لجميع اللاعبين في المباراتين المؤجلتين، كما أن تحديد فترة القيد الثانية بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة، جعلني أمنح فرصة جديدة لجميع اللاعبين، وان كنت لاعبا قبل أن أكون مدربا، يجيب أن أحافظ على الجهوزية النفسية والذهنية والتركيز وعدم تشتيتهم بين باق ومغادر في هذه المرحلة التنافسية المهمة".
وحول انطباعه عن الأجواء التي رافقت نهائي آسيا، بين منتخبنا الوطني ونظيره القطري المستضيف، قال أبوطعيمة : " أولا "النشامى ما قصروا"، وما فعلوه بآسيا وحلولهم بالمركز الثاني قاريا، إنجاز تاريخي سيبقى خالد بالتاريخ في ذاكرة الأجيال، ولعل كلمات جلالة الملك المحفزة مع أفراد المنتخب، والاستقبال الشعبي المهيب للبطل غير المتوج، يرد على كل ما حدث خلال المباراة النهائية، وقرار الحكم الصيني المهزوز الذي لم يكن بمستوى المباراة، وما حدث غريب من احتسابه 3 ركلات جزاء منحت الفوز لقطر، ولو افترضنا أن جميعها صحيحية-واترك الرأي لأصحاب الاختصاص-، لا يجيب احتسابها جميعها، فالحكم أفسد النهائي وظلم "النشامى"، لكن قدر الله وما شاء فعل، ويجب أن يبنى على هذا الإنجاز لصالح الكرة الأردنية، على صعيد الاندية والمنتخبات الوطنية".
ويذكر ان فريق الوحدات يدخل المباريات المؤجلة وإسياب دوري المحترفين، بثوب فني جديد، بقيادة الوطني أمجد أبوطعيمة، خلفا للعُماني رشيد جابر، وينظر لاستعادة لقب الدوري الذي يغيب عن خزائنه للموس الثاني، حيث يقف بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات، خلف المتصدر الحسين إربد برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات، وعزز الوحدات صفوفه لمرحلة الإياب بالمحترفين المغربي المدافع محسن الرجبة، والكنغولي كريست، واللاعبان لن يشاركا الفريق خلال المباراتين المؤجلتين.

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