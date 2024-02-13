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النسوي يبدأ معسكره بجدة تحضيرا لمواجهة السعودية بـغرب آسيا

2/13/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - بدأ المنتخب النسوي لكرة القدم، تحضيراته في مدينة جدة السعودية ضمن معسكره الذي يقيمه هناك، والذي يسبق مشاركته في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 19 إلى 29 من شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة ضيفين على اتحاد غرب آسيا.
وكان وفد المنتخب النسوي أول الواصلين إلى السعودية أول من أمس، وحظي باستقبال دافئ من الاتحاد السعودي واللجنة المنظمة للبطولة، وتضم قائمة المنتخب اللاعبات: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين حربي، ولانا فراس، وهيا خليل، والعنود غازي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وعليا نائل، ونور زوقش، ونور المشايخ، وإيناس الجماعين، وياسمين الأجرب، وزينة حازم، ورزان الزاغة، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة، وروزبهان فريج، ومي سويلم، وتالا البرغوثي، ولينا الصاحب، ولين البطوش.
وأجرى المنتخب أول تدريباته التحضيرية الفنية والبدنية، بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش ومساعده حسونة الشيخ، للوصول إلى مستوى الجاهزية الفنية قبل خوض المواجهة الأولى في رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة المنتخب السعودي، والتي تقام يوم الإثنين المقبل.
وعبر أبو هنطش عن ثقته بقدرات وإمكانيات اللاعبات لتحقيق التطلعات المرجوة، وإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح وتحقيق الأهداف.
ويلعب المنتخب مباراته الثانية مع منتخب غوام، يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، فيما يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني يوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
ويقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعد ذلك الفائزان إلى المشهد الختامي لتحديد بطل النسخة الثامنة.
ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وستدخل البطولة بعد ذلك يومي 25 و26 من الشهر الحالي بفترة راحة، ثم تقام يوم 27 من الشهر نفسه، مباريات الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته.
من جانبه، دخل المنتخب النسوي معسكره التدريبي في مدينة جدة أيضا بقيادة المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، والذي اختار 23 لاعبة للمشاركة في أول حضور للمنتخب بالبطولة وهن: "عبير ناصر، عذى فهد، البندري مبارك، الجوهرة سعود، بيان صدقة، فاطمة منصور، حلا خاشقجي، هيا ماهر، جوري طارق، لانا عبد الرزاق، لين محمد، ملوك الهوساوي، منى عبد الرحمن، موضي عبدالمحسن، مباركة محمد، نوف سعود، رغد مخيزن، ريم البلوشي، ساره حمد، ساره خالد، صبا توفيق، شروق الهوساوي، تاله الغامدي.
وعبرت مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي عالية بنت عبد العزيز الرشيد، عن سعادتها بتنظيم بطولة ذات مستوى عال في المنطقة، مؤكدة أن المنتخب سيسعى جاهدا للاستفادة القصوى من هذه البطولة، مشيرة إلى حرص الاتحاد على استخدام الإمكانيات كافة، لتحقيق التقدم والإنجازات لكرة القدم النسوية في المملكة.

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