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الفحيص ينثر سحره في سلة الشارقة بسلسلة خالية من الهزائم وأرقام لافتة

2/13/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة – أسدل فريق الفحيص الستار على مشاركته في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بتتويجه الثاني تواليا في تاريخه بلقب بطولة كرة السلة، التي حل فيها الثورة السوري وصيفا والأهلي البحريني ثالثا.
وعلى مستوى الجوائز الفردية، فازت الأميركية تشيلسي شومبيرت لاعبة الثورة السوري بجائزة أفضل صانعة ألعاب، وفازت الأميركية كريستين بيل لاعبة الفحيص بجائزة أفضل لاعبة ارتكاز في البطولة، كما فازت لاعبة الثورة سيدرا سليمان بجائزة هدافة البطولة، وفازت لاعبة الفحيص رشا عبده بجائزة أفضل لاعبة، وفازت بيان إبراهيم لاعبة الأهلي البحريني بجائزة أفضل لاعبة جناح.
وعلى مستوى الجوائز العامة، فازت البحرينية شريف محمد بجائزة أفضل مشجعة في البطولة، كما فاز نادي الشارقة بكأسي التميز والتفوق الرياضي كأكثر الفرق مشاركة في ألعاب البطولة والأكثر جمعا للميداليات.
وقدمت لاعبات الفحيص عروضا لافتة في الدور التمهيدي بتحقيقهن ستة انتصارات متتالية على فرق؛ الفتاة الكويتي (95-78) والعاصمة السعودي (89-57) والأهلي البحريني (109-45) وغاز الشمال العراقي (82-41) والثورة السوري (76-42) والشارقة الإماراتي (94-68)، ما منحهن الأفضلية التنافسية على لقب البطولة، الذي ظفرن به عن جدارة واستحقاق بفوزهن في الدور النهائي على فريق الثورة السوري مجددا بنتيجة (72-50).
قراءة رقمية
يعد فريق الفحيص الأقوى هجوما في البطولة، بتسجيله إجمالي 617 نقطة خلال 7 مباريات وبمعدل 88.14 نقطة لكل مباراة، فيما يعد الفريق الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 381 نقطة وبمعدل 54.42 نقطة في المباراة الواحدة.
وبلغ معدل تسجيل لاعبات الفحيص من استثمار حالات "التيرن أوفر" على المنافس 24.42 نقطة، و15.85 نقطة من الفرصة الثانية و25.28 نقطة من الفاست بريك، وظهرت فاعلية دكة بدلاء الفحيص في المباريات السبع بمتوسط تسجيل 32 نقطة لكل مباراة.
كما بلغت نسبة نجاح الفحيص في التسجيل من داخل القوس 49.04 % (154 من 314) و33.05 % من خارج القوس (78 من 236) و60.48 % من خط الرميات الحرة (75 من 124).
وتعد الأميركية كريستين بيل – التي فازت بجائزة أفضل لاعبة تحت السلة – اللاعبة الأبرز من جانب فريق الفحيص على مستوى الأرقام الفردية، حيث بلغ معدل تسجيلها 24 نقطة لكل مباراة، و9.71 متابعة ناجحة و3.85 تمريرة حاسمة و2.42 سرقة للكرة و0.57 بلوك شوت، بمتوسط فاعلية 28.14، فيما قامت بإجمالي 11 تيرن أوفر خلال 7 مباريات وبمعدل 1.57.
سماوي: إنجاز للوطن
وأبدى رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، سعادته بقدرة الفريق الحفاظ على لقبه بطلا للدورة، للنسخة الثانية تواليا وفي تاريخه.
وقال سماوي في تصريحات خاصة لـ"الغد": "بدأنا التحضير للبطولة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اعتقادا بأن البطولة ستشهد مشاركة فرق بحجم فريقي الأمل التونسي وسبورتنج المصري، واستقطبنا محترفات على سوية عالية للمنافسة بقوة، لكن المستوى الفني للبطولة لم يرتق للشكل المطلوب في ظل اتساع حجم الفوارق الفنية والبدنية بين فريقنا والمنافسين، فكان فريق الأحلام فارس الرهان".
وأضاف: "لمسنا روحا إيجابية وحالة انسجام غير مسبوقة بين لاعبات الفريق، اللواتي التزمن بالتدريبات وتعليمات النوم والطعام، كما كانت لاعبات الدكة متحفزات ونقلت المحترفات خبراتهن للاعبات الفريق، فظهرن بشكل مثالي ليكن خير سفيرات لكرة السلة الأردنية النسوية"، مبديا ثقته بالمدرب نايف عصفور، الذي أبدى تعطشا كبيرا وكان عند مستوى الرهان في تجربته الأولى مديرا فنيا للفريق.
واستطرد: "ما تحقق يعد إنجازا للوطن ويحق لجميع منظومة كرة السلة أن تفخر به، كما تستحق النشميات التكريم نظير هذا الإنجاز، أشكرهن جميعا على ما قدمنه للفريق خلال الفترة الماضية، مشاركتنا دائما ما تكون مقرونة باعتلاء منصات التتويج أبطالا وليس شرف المشاركة"، مثمنا دعم الشركات الراعية للفريق ومتمنيا على شركات القطاع الخاص، أن تفتح ذراعيها لاستقبال نشميات الفحيص، اللواتي قدمن مستويات تليق بكرة السلة الأردنية صاحبة الإنجازات المتواصلة على صعيد الأندية والمنتخبات.
عصفور: كتبنا تاريخا جديدا
من جانبه، قال المدير الفني لفريق شباب الفحيص نايف عصفور: "إن التتويج بلقب البطولة والحفاظ عليها للنسخة الثانية تواليا، تطلب مجهودا مضاعفا واختبارا مضاعفا للمحترفات بعد غياب المنافسات المحلية".
وأشار عصفور في حديثه للغد: "بدأنا البطولة بسلسلة انتصارات واحترمنا المنافسين من دون النظر إلى المستوى، وحاولنا إظهار شخصية البطل مع عدم التهاون بأي مباراة، ولم يكن النهائي سهلا وكان التحضير له مغايرا عن المباريات السابقة، ولم نكشف أوراقنا وحضرنا اللاعبات ذهنيا وفنيا".
واستطرد: "واجهنا صعوبة في الشوط الأول من النهائي بسبب تغيير الملعب للظروف الجوية، وانخفضت نسب التصويب بشكل كبير، لكننا آمنا بحظوظنا وغيرنا أسلوب اللعب الدفاعي والهجومي وأربكنا حسابات الثورة".
وأضاف: "هذا اللقب الأول والأهم في مسيرتي مديرا فنيا، لقد نجحنا بكتابة تاريخ جديد كأول فريق يحرز اللقب لنسختين متتاليتين، الخبرات التي اكتسبتها سابقا ساعدتني بتوجيه الفريق إلى الطريق الصحيح، أشكر رئيس النادي وإدارة الفريق والطاقم التدريبي المساعد على ثقتهم بإمكانياتي والعمل ضمن روح الفريق، كما أشكر عائلتي على دعمها المطلق لمسيرتي التدريبية".
واختتم: "تعرضنا لانتقادات وأثبتنا أن اللاعبات المحليات هن الأفضل بين نظيراتهن في المنطقة، حيث كان متوسط تسجيل اللاعبات المحليات يفوق الـ10 نقاط للمباراة، وهذا الإنجاز يفرض زيادة الاهتمام بكرة السلة النسوية ووضعها تحت إشراف الكفاءات الوطنية لخلق حالة انسجام أكبر".
تجربة احترافية جديدة لكلاود
وقعت مجنسة المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة وصانعة ألعاب فريق شباب الفحيص، نتاشا كلاود، عقدا احترافيا مع فريق فينيكس ميركوري، الذي ينشط بدوري الرابطة الأميركية للمحترفات، لتمثيله في الأشهر الأربعة المقبلة، مقابل أكثر من ربع مليون دولار.
في المقابل، أبدى ممثلون عن فريقي العاصمة السعودي وغاز الشمال العراقي، رغبتهما بضم لاعبة جناح فريق الفحيص، الأميركية كريستين بيل، وذلك نظير المستوى المميز الذي ظهرت به خلال تمثيلها فريق "البلوز" في دورة الألعاب العربية.

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