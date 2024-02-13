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اتحاد السلة يقدم أعضاء الإدارة الجدد للإعلام ويكشف عن خططه للعام الحالي

2/13/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - قدم اتحاد كرة السلة لوسائل الإعلام الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة اللجنة المؤقتة الجديدة للاتحاد، والتي سيستمر عملها حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بحسب ما ذكره رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، لحين إجراء انتخابات جديدة.
وأكد عليان، أن اللجنة الأولمبية فضلت استمرار اللجنة المؤقتة في عملها خلال الأشهر المقبلة، رغم تقديم أعضاء اللجنة استقالاتهم مؤخرا.
وانضم 4 أعضاء جدد للجنة المؤقتة وهم زين ملحس، فارس حجازي، إياد زوايدة ونديم كيالي، إذ ستترأس ملحس لجنة أسرة كرة السلة، فيما يشغل حجازي منصب رئيس لجنة المسابقات، ويستلم زوايدة رئاسة لجنة النزاهة والأمان الرياضي، على أن يترأس كيالي لجنة المدربين.
واستهل عليان حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر شركة“كيا تاون”، بتهنئة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، والمتمثل في حصوله على المركز الثاني، مشيرا إلى أن الرياضات الجماعية دائما ما تسعد الشعب الأردني، ما يجعلها محط أنظار الجميع لدعمها، كما أشاد بجهود سمو الأمير علي للنهوض بـالكرة الأردنية، وبارك أيضا لفريق الفحيص الذي حصل على لقب دورة الأندية العربية للسيدات أول من أمس.
وعرض عليان خلال الاجتماع، أولويات اتحاد السلة خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في حوكمة ومأسسة النظام الإداري في الاتحاد، وتطوير منظومة المدربين والحكام ورفدها بوجوه جديدة، وإقامة بطولات ودوريات تنافسية بين الفرق لكافة الفئات، موضحا بأنه تم تشكيل دائرة للمنتخبات بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتعيين مروان معتوق مديرا لها.
وأضاف:“تهدف الدائرة إلى تطوير اللعبة من خلال مشروع الصقور الواعدة، والتي سيتضح عملها على أرض الواقع لمدة 4 سنوات مقبلة، ونجحت الخطة الطموحة حتى الآن في رفد 800 لاعب ولاعبة جدد من كافة أنحاء المملكة”.
واستمر عليان في عرض أولويات الاتحاد في العام الحالي، والمتمثلة أيضا في ضمان الاستقرار المالي، من خلال رفد الاتحاد ماليا بطرق متعددة، إلى جانب وضع خطة متكاملة للبرامج والبطولات النسوية، ودراسة تطوير البنية التحتية لإنشاء صالة جديدة شاملة.
وزاد:“تواجهنا عقبة عدم توفر البنية التحتية لكرة السلة بشكل عام، وهي نقطة مهمة سنتناقش بها على مستوى الدولة في الفترة المقبلة”.
واختتم عليان عرض الأولويات بنقطة مهمة تتمثل في إشراك المزيد من الخبرات والمجتمع المحلي ضمن اللجان العاملة، من خلال الأخذ بنصائحهم والاستعانة بخبراتهم في سبيل تطوير اللعبة على صعيد الأندية والمنتخبات.
واستطرد:“لدينا خطة إستراتيجية للعام الحالي سنعمل من خلالها على تطوير الأداء العالي، وبناء الكفاءات التدريبية والإدارية والتحكيمية، وتطوير قاعدة الناشئين الجديدة عبر برنامج يتبع الدورة الأولمبية، وإطلاق خطة المنتخبات طويلة الأمد، وتوسيع دور اللجان العاملة للاتحاد”.
وأكد عليان بأن المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص سيستمر في مهمته لعامين مقبلين، على أن يتم تطبيق الأهداف التي تم وضعها للمرحلة المقبلة، ولجميع المنتخبات الوطنية وعددها 10 فرق، مشيرا إلى أن المنتخبات يجب العمل عليها والتحضير طوال العام من خلال برامج واضحة ومتكاملة.
وعن علاقة اتحاد السلة بالأندية بعد عدم إقامة دوري الرجال بالعام الحالي، أوضح عليان بأن الاتحاد غير سعيد بهذه الخطوة، بعد مباحثات عديدة تمت بين الطرفين في المرحلة الماضية، إلا أن الأندية أبدت عدم قدرتها على المشاركة بالبطولة، لاعتماد بعضها على الاتحاد فقط من الناحية المالية.
وواصل:“منح اتحاد السلة الحق للمنتخب الفلسطيني في استخدام الملاعب البيتية في الأردن خلال النافذة الآسيوية المقبلة، نظرا للظروف الراهنة في الأراضي المحتلة حاليا”.
وأشاد عليان في نهاية حديثه بدور أندية الشمال في تطوير اللعبة مؤخرا، وحرصها على تدعيم فرقها بجميع الفئات العمرية للمشاركة في البطولات الرسمية.
ويتمثل هدف منتخب الرجال في الحصول على ميدالية بالبطولة العربية، وميدالية في كأس آسيا العام المقبل، والتأهل إلى كأس العالم 2027، وبلوغ أولمبياد 2028، فيما يقتصر هدف منتخب الرجال تحت 23 عاما على تأهيل اللاعبين إلى منتخب الرجال الأول، والمنافسة على البطولات العربية وأي بطولة تحضيرية.
ويهدف منتخب السيدات تحت 23 عاما لتأهيل اللاعبات للمنتخب الأول، والمنافسة للتأهل للمربع الذهبي بالبطولة العربية، والمشاركة الفاعلة في كأس آسيا العام المقبل بالمستوى الثاني بهدف بلوغ المستوى الأول للعام 2027.
ويشارك منتخب الرجال تحت 18 عاما في بطولة غرب آسيا، ويهدف للتأهل لكأس آسيا، والتقدم لربع نهائي البطولة لاحقا، فيما يتمثل هدف منتخب تحت 18 عاما للسيدات في التأهل إلى كأس آسيا المستوى الأول للعام 2026، عن طريق المشاركة في كأس آسيا العام الحالي بالمستوى الثاني، والأمر ذاته ينطبق على منتخب الناشئين والناشئات تحت 16 و14 عاما ولكلا الجنسين.
من جهته، أكد مدير دائرة المنتخبات الوطنية مروان معتوق، أن الاستحقاقات الأهم في العام الحالي هي الخاصة بمنتخبات تحت 18 عاما لكلا الجنسين في البطولة الآسيوية، مشيرا إلى أن الاتحاد يبحث عن استضافة بطولة الرجال من خلال مخاطبة الاتحاد الآسيوي.
وبين معتوق أن تحضيرات المنتخبين انطلقت، حيث سيخوض منتخب الرجال بطولته في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يلعب منتخب السيدات خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، موضحا بأن الاتحاد سيقيم اختبارات الشهر المقبل للاعبين ممن هم خارج الأردن لتمثيل المنتخب.
وتابع:“بدأنا في التخطيط والعمل ببرنامج الصقور الواعدة قبل شهر من الآن، من خلال 4 وجبات تدريبية للاعبين خلال الأسبوع، وقمنا بإنشاء 16 مركزا في مختلف محافظات المملكة، وسيصل العدد إلى 20 مركزا، وهدفنا هو مواكبة تطور اللعبة على الصعيد العالمي وعكس تلك الخبرات لصالح اللعبة بشكل عام”.
وبدوره، أشار أمين سر اتحاد السلة نبيل أبو عطا، إلى أن الاتحاد ينتظر القيمة المضافة من الأعضاء الجدد، من خلال خبرات واسعة يمتلكها كل منهم، مع تأكيده بأن الاتحاد فتح باب التقديم لشواغر عديدة في الأجهزة الفنية والإدارية بمختلف المنتخبات الوطنية، وسيتم اختيار العناصر بالنظر للكفاءة التي يتمتع بها وقدرته على تقديم الإضافة.
وأوضح أبو عطا أنه سيتم خلال شهر آذار (مارس) المقبل، فتح باب التجربة لجميع اللاعبين الأردنيين ممن هم بالخارج، من أجل تمثيل المنتخبات الوطنية للمواهب التي تستحق الفرصة، مضيفا بأن الموسم الحالي شهد حدثا تاريخيا بمشاركة 22 فريقا بدوري تحت 14 عاما، ما سيعمل على تعزيز القاعدة وتحسن مستوى اللاعبين مستقبلا.
وأضاف:“مباراة منتخب الرجال المقبلة في النافذة لها خصوصية مختلفة لاستضافة فلسطين في عمان، وستكون فرصة لإظهار دعمنا للقضية الفلسطينية، وتأكيد أن الأردن دولة وشعبا دائما ما يكون بالصف الأول في الدفاع عن القضية”.
وعلى صعيد متصل، يغادر المنتخب الوطني اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، والتي تنطلق غدا وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث أعلن عليان خلال المؤتمر تلقي الاتحاد دعوة للمشاركة من قبل الاتحاد القطري، مؤكدا بأن الهدف منها المشاركة والتحضير للنافذة المقبلة من التصفيات الآسيوية، ومنح الفرصة لوجوه جديدة.
وتضم قائمة المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والاسباني اغناسيو رودريغيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أشرف الهندي، أمين أبوحواس، هاشم عباس، أحمد حمارشة، يوسف أبو وزنة، مالك كنعان، محمود الهزايمة، روحي الكيلاني، عبدالله شتات، أحمد حموري وفريدي إبراهيم.
ويشارك المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة“صقور الأردن” في البطولة إلى جانب منتخبات، قطر والبحرين والسعودية ومصر وأفريقيا الوسطى، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، مصر والأردن والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى.
ويستهل“صقور الأردن” مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 7:30 من مساء بعد غد الجمعة، ثم يلتقي المنتخب المصري في اليوم التالي وبالتوقيت نفسه، على أن تختتم البطولة يوم 18 من الشهر ذاته.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل“صقور الأردن” ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
وتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن المنتخب يهدف للمشاركة في البطولة، بهدف الإعداد، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المجنسين رونديه جيفرسون ودار تاكر، واللذين أبديا رغبتهما في تمثيل المنتخب بالمرحلة المقبلة، لكن معيقات عديدة واجهتهما من إرهاق وإصابات، ستبعدهما عن التواجد بالبطولة الودية.
وكشف الصوص عن هدف المشاركة في البطولة والمتمثل في التحضير الجيد للنافذة الآسيوية، من خلال منح الفرصة لوجوه جديدة بحضور 4 لاعبين من تحت 22 عاما، مؤكدا بأن المنتخب دائما يمر بظروف صعبة تحد من تحضيراته بالاستحقاقات الرسمية.

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