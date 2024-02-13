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الحمود جاهز مع الرواحي لخوض منافسات رالي السويد

2/13/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أنهى الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي تدريباته على مسار رالي السويد الذي تنطلق منافساته يوم غد وتستمر لمدة 3 أيام.
ويشاركان في رالي السويد ضمن منافسات بطولة العالم للراليات (JWRC) المكونة من 5 جولات، وهي التجربة الأولى لهما في الدول الاسكندنافية.
وتستخدم جميع الطواقم المشاركة في البطولة سيارات (إم سبورت - فورد فيستا رالي 3)، وهي بطولة للمتسابقين التي تقل أعمارهم عن 29 عاما، والذين لم يشاركوا من قبل في بطولة العالم للراليات.
ومن أقوى المتسابقين المشاركين الذين يتنافسون في رالي السويد إلى جانب الرواحي والحمود، البوليفيان ناتانيل برون وبرونو بولاسيا، والإيرلندي إيمون كيلي، والباراجوياني دييجو دومينيجيز، والتشيلي جيراردو فالينزيولا، والثنائي الإسباني راؤول هيرنانديز وروبرتو بلاخ، والبلجيكي توم رينسونيت، والبولندي جاكوب ماتولكا، فيما يمثل ميكي جوهانسون الدولة المضيفة.
وستكون الجائزة الأولى بعد اختتام بطولة العالم للجونيورز عبارة عن المشاركة في 4 جولات أوروبية من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، على متن سيارة فورد فيستا رالي 2.
وقال الحمود لـ"الغد": "من الرائع أن نشارك في بطولة العالم خارج نطاق الشرق الأوسط للتنافس على مراحل جديد مع متسابقين شبان، خصوصا أن جميع المتسابقين يستخدمون السيارات نفسها، من حيث التجهيزات ويمكن للجميع في رالي السويد تحسين مهاراتهم".
وأضاف: "القيادة على مسار ثلجي كانت بمثابة حلم بالنسبة لنا بصراحة، لقد خضنا تدريبا ليوم واحد في النرويج الأسبوع الماضي، وكانت الاختبارات رائعة، ومهاراتنا مميزة وفقا للمدرب النرويجي الذي أشرف على تدريباتنا، لقد قطعنا حوالي 200 كم على الثلج وقمنا بتحسين أوقاتنا في كل مرحلة".
وأشار: "كان العديد من المهندسين والفنيين في رالي قطر يعرفون أننا ذاهبون إلى السويد، وقد قدموا لنا الكثير من النصائح والتعليقات، وهذا يساعدنا في تجربتنا الجديدة".
من ناحيته، قال الرواحي في حديثة لوسائل إعلام عمانية: "رالي السويد تحد جديد بالنسبة لنا على مسار ثلجي، خضنا اختبارات في النرويج الأسبوع الماضي وسارت الأمور بشكل جيد، إن رالي السويد مختلف من حيث التضاريس، والمنافسة ستكون قوية في بطولة العالم للناشئين، ونهدف إلى إنهاء جميع المسيرات لاكتساب الخبرة، وإذا حققنا مراكز متقدمة سكيون هذا إنجازا جديدا لنا".
ويبدأ الرالي يوم غد من خلال مرحلة قصيرة شرق السويد، ومن ثم يخوض المشاركون 3 مراحل يوم الجمعة، قبل أن يختتم الحدث بالمرور الثاني خلال مرحلة يبلغ طولها 5.16 كم. ومن المقرر إقامة 7 مراحل أخرى يوم السبت المقبل، ويختتم الرالي يوم الأحد المقبل.

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