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الفيصلي.. غيابات مؤثرة أمام العقبة ومغير السرحان

2/13/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أكد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن التدريبات تسير بشكل جيد، وسط معنويات مرتفعة، لافتا إلى أهمية الحصول على نقاط المباراتين المؤجلتين أمام فريقي العقبة ومغير السرحان، في رحلة المحافظة على لقب الدوري.
وأضاف، "لا شك أن الغيابات مؤثرة في المباراتين خصوصا في ظل الاستغناء عن اللاعبين المحترفين وإصابة اللاعبين محمد الكلوب وأمين الشناينة، لكن ثقتي كبيرة ومطلقة بالنجوم الموجودين والقادرين على حسم النتائج، وأن المباريات الودية التي لعبها الفيصلي خلال فترة التوقف، كانت مفيدة للفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، ونعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال التجارب التحضيرية، ومع اكتمال صفوف الفريق بانتظام لاعبي المنتخب سنعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة".
ويلتحق اليوم سداسي المنتخب الوطني، سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، أنس بني ياسين، يوسف أبو جلبوش وإحسان حداد، في حال حسم أمره مع الجهاز الفني بالإلتحاق بتدريبات الفريق، والذي يكثف من تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وأولها المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس لدوري المحترفين، التي تجمع الفيصلي مع نظيره العقبة عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد عمان الدولي.
وشهدت الجرعة التدريبية التي خاضها " الأزرق" أمس على ملعب النادي بغمدان بقيادة المدير الفني أحمد هايل، مشاركة المحترف الكاميروني رونالد وانجا الذي تعاقدت معه إدارة النادي ليمثل الفريق في مرحلة الإياب، بعد أن اجتاز أمس الفحص الطبي، فيما يلتحق المحترف الآخر قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، في صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في المباراة الودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، لتضم تشكيلة الفيصلي في مرحلة الإياب 3 محترفين بوجود العماني حاتم الروشدي إلى جانب وانجا والبطاط.
وأظهرت التدريبات، انسجام اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية مع الفريق بصورة جيدة، وهم صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وسند جعارة لاعب الأهلي السابق، كما حرص هايل على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب لمنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول، وتطوير إمكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة من خدماتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد قرار إدارة النادي إنشاء فريق رديف.
ولن يستفيد الفيصلي من التعاقدات الجديدة مع اللاعبين المحليين والأجانب خلال المباراتين المؤجلتين، بسبب بداية فترة القيد الثانية، حيث إنه وحسب تعليمات اتحاد الكرة لا يجوز قيد اللاعبين الجدد قبل ختام مباريات مرحلة الذهاب، وسيلعب الفيصلي المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب بصفوف غير كاملة، بعد فسخ عقد المحترفين الإنجليزي ناثان والتونسي رفيق الكامرجي والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة إلى إصابة الشناينة والكلوب.
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ومباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة السبت المقبل، ومغير السرحان يوم الأربعاء المقبل، فيما تنتظر مباراة مؤجلة مع فريق سحاب ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لم يحدد موعدها حتى الآن.

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