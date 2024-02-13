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الأولمبي أمام تجربة ثرية في بطولة غرب آسيا

2/13/2024 2:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – ينتظر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تجربة ثرية وغنية من الناحية الفنية، تتمثل بمشاركته في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل، بمشاركة منتخبات السعودية، العراق، الكويت، الإمارات،“مصر وأستراليا وكوريا الجنوبية” كضيوف شرف، إضافة الى المنتخب الأولمبي.
ويتوقع أن يستفيد المنتخب الأولمبي من هذه التجربة بشكل كبير، في ظل مشاركة منتخبات قوية، تضاهي المنتخبات المشاركة في النهائيات الآسيوية.
وتسحب قرعة البطولة في الثالث من الشهر المقبل، بمقر اتحاد غرب آسيا بعمان، حيث أنجز الاتحاد الذي يرأسه سمو الأمير علي بن الحسين بالتعاون مع الاتحاد السعودي، الترتيبات الإدارية والفنية كافة، وتم تحديد مواعيد وصول المنتخبات المشاركة، والتعليمات الخاصة بالبطولة.
وطلبت اللجنة المنظمة من الاتحادات المشاركة إرسال القوائم الأولية لمنتخباتها، وبحد أعلى 50 لاعبا وبحد أدنى 18 لاعبا، وإرسال جوازات السفر للحصول على التأشيرات اللازمة. على أن يتم اعتماد القائمة النهائية للمنتخبات قبل 3 أيام من موعد البطولة.
وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وبعد ذلك سينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.
وتعد البطولة فرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف الى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى بإحراز وصافة بطولة غرب آسيا 2023 والتي اختتمت قبل أيام في قطر.
ويرنو الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع، من إضافة كل من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، لتحقيق استفادة فنية واضحة مباريات البطولة، وتضم قائمة المنتخب السابقة كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، أمين الشناينة، ومهند أبو طه.
وتأتي النسخة الخامسة من البطولة امتدادا لسلسلة من بطولات اتحاد غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي استضاف النسخة الثالثة من البطولة، والتي توج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب القطري بالمركز الثاني، والمنتخب السوري بالمركز الثالث.
كما سبق أن استضاف الاتحاد السعودي النسخة الثانية من البطولة العام 2021، وتوج المنتخب الوطني باللقب على حساب المنتخب السعودي الذي حل وصيفا، فيما أقيمت النسخة الأولى العام 2015 في قطر، حيث حل المنتخب القطري في المركز الثالث، بينما توج المنتخب الإيراني باللقب، وجاء المنتخب السوري ثانيا.

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