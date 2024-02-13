النوبات القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل



وبعكس الرجل، ليس من الضروري أن تكون أعراض النوبات القلبية لدى المرأة في صورة أوجاع في الصدر أو شعور بالضغط، ولذلك يتعين على المرأة أن تكون على علم بهذه الأعراض الخاصة بها، مع العمل لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.



ويقول الطبيب شانتورا الور المتخصص في طب الأسرة بمستشفى مايو كلينيك الأمريكية إنه "من المهم أن ندرك العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ثم نعمل على تلافيها"، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الابحاث الطبية أن "بعض هذه العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة تعتبر مخاطر تقليدية بالنسبة للنوعين مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم".



وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى لابد أن تلتفت لها المرأة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكري والضغط النفسي والتدخين، وطبيعة الحياة الخالية من الحركة والنشاط، مضيفا أن هناك ظروفا صحية خاصة ربما تزيد أيضا من مخاطر الإصابة مثل انقطاع الطمث ومضاعفات الحمل.



وأكد أنه "يتعين على النساء في جميع الفئات العمرية أن يأخذن مخاطر الإصابة بأمراض القلب بجدية"، موضحا أن بعض النساء "يملن إلى التقليل من أهمية هذه الاعراض، ولا يبدين اهتماما بهذه المشكلة الصحية حتى يقع الضرر بالفعل، وتتدهور حالتهن الصحية لدرجة تستوجب العلاج بالمستشفيات".



وتشير دراسات جمعية القلب الأمريكية إلى أن التدخين وتناول حبوب منع الحمل يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة بنسبة 20%، وأن بعض اعراض الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة كثيرا ما يخطئ الاطباء في تشخيصها.

ومن هذا المنطلق، تُنصح النساء بطلب الرعاية الصحية بشكل فوري بمجرد الشعور بوعكة أو أعراض مرضية.- د ب أ