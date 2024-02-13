صبا مبارك تعيش حركة فنية نشطة ما بين السينما والتلفزيون



كما تشارك النجمة صبا مبارك في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل الإثارة والتشويق "لحظة غضب"، والمقرر عرضه على منصة Watch It، حيث تصدرت البوستر التشويقي له والذي انطلق مؤخراً، والمسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.



وعلى قنوات أون تي في وام بي سي بالتوازي مع منصة شاهد يُعرض لـ صبا حالياً مسلسل "بين السطور" متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري“Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.



وعلى المستوى السينمائي، ينطلق فيلم" أنف وثلاث عيون" بدور العرض السينمائية بمجموعة من الدول العربية ودول الخليج، حيث شهد عرضًاً خاصاً بتونس يوم 8 فبراير الجاري، ويأتي هذا بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في نسخته الثالثة.



هذا وتشارك صبا مبارك في بطولة الفيلم مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف وأمينة خليل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.



وتعد أحدث أعمال صبا الدرامية الجزء التاني من مسلسل الإثارة "عنبر "6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.