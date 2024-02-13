6 مبادرات رومانسية للتعبير عن مشاعرك في يوم الحب

MENAFN - Alghad Newspaper)وليس بالضرورة أن تشتري هدية باهظة الثمن للتعبير عن حبك لشريك حياتك، فهناك بعض المبادرات الرومانسية البسيطة التي يمكن من خلالها أن تؤجج نار الحب، دون إنفاق الكثير من المال.



فيما يلي مجموعة من الأفكار الرومانسية للتعبير عن مشاعرك في يوم الحب، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:



بطاقات الحب

























قم بإنشاء مجموعة من البطاقات الملونة التي تتعهد فيها بتقديم خدمات خاصة أو تعهدات للقيام بالمشاركة في المهام المنزلية. يمكنك أيضاً إنشاء بطاقات تدعو فيها الشريك لتناول عشاء محلي الصنع أو مشاهدة فيلم.



ألبوم صور رومانسي

















ابحث عن الصور التي تمثل أجمل اللحظات التي تجمعك بالشريك وحولها إلى ألبوم صور مزين بالأزهار والنجوم الملونة. أو ابحث عن تطبيق يحول صوركما إلى مقطع فيديو رومانسي تعرضانه على شاشة كبيرة في المنزل بهذه المناسبة.



الملاحظات الرومانسية









الاستعانة بملاحظات مكتوبة بخط اليد تستذكر فيها ذكرياتك المفضلة برفقة شريك حياتك، أو الأسباب التي تجعل منه الشخص المفضل لديك، مع إضفاء لمسة رومانسية إضافية.



أبيات شعر رومانسية









ابحث عن أبيات شعر رومانسية واكتبها لشريكك بعد وضعها في إطار صورة قديم، أو قم بتصميم إطار خاص بك مستعيناً بالقوالب المتوفرة على الإنترنت مثل موقع canva.



حلوى الشوكولاتة

















اصنع حلوى شهية للحظات مميزة بصحبة الشريك باستخدام مكونين فقط. سخن علبة من الحليب المكثف المحلى وحوالي 4 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو على نار خفيفة لمدة عشر دقائق. ثم ضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد، ثم شكله على شكل كرات ورشها ببقايا مسحوق الكاكاو.



باقات الأزهار









لا شك أن باقات الأزهار أمر أساسي في عيد الفالنتاين، فهي رمز للحب والسلام ويمكن التعبير من خلالها عن مشاعر الحب والعشق، دون أن تضطر حتى للبوح بما يجول في نفسك. زين طاولة العشاء بمجموعة من الأزهار الجميلة الفواحة، التي تنقلك مع الشريك إلى عالم من الخيال. -24 لايف ستايل

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