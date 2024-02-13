مميعات الدم.. ما هي وكيف تستخدم؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ معلومات مهمة عن ماهية مميعات الدم وكيفية عملها، والحالات التي تحتاجها، إضافة إلى بيان الآثار الجانبية لهذا النوع من الأدوية.تستخدم مميعات الدم لعلاج بعض أنواع أمراض القلب وعيوب القلب، إلى جانب الحالات الأخرى التي قد تزيد من خطر تكوين جلطات خطيرة. تساعد هذه الأدوية في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لكنها تأتي أيضًا بمخاطر:

على سبيل المثال، سوف تسبب لك النزيف أكثر من المعتاد إذا جرحت نفسك. غالبًا ما تفوق الفوائد المُنقذة للحياة من هذه الأدوية المخاطر المحتملة. لكن من المهم التعرف على كليهما قبل البدء في تناولهما.



من يحتاج مميعات الدم؟



قد تحتاج إلى مميع للدم إذا كان لديك:



- أمراض القلب أو الأوعية الدموية.



- إيقاع غير طبيعي للقلب يسمى الرجفان الأذيني.

- استبدال صمام القلب.



- خطر حدوث جلطات دموية بعد الجراحة.

- عيوب القلب الخلقية.





كيف تعمل مميعات الدم؟



تعمل بعض الأدوية عن طريق تمييع الدم لمنع خلايا الدم من الالتصاق ببعضها بعض في الأوردة والشرايين والتي تعرف بمضادات التخثر(Anticoagulants) .

يمنع بعض المميعات الآخر تجلط الدم عن طريق زيادة مقدار الوقت الذي يستغرقه تكوين جلطات الدم والتي تُعرف بالأدوية مضادات الصفائح(Antiplatelet) .



غالبًا ما يصف الأطباء مضادات التخثر للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بأحد أشكال أمراض القلب.

تمنع مميعات الدم هذه تجلط الدم عن طريق زيادة مقدار الوقت الذي يستغرقه دمك للتجلط فتمنع تكون الجلطات.

تشمل مضادات التخثر الشائعة ما يلي:



- الوارفارين (كومادين ، جانتوفين)



- إينوكسابارين (لوفينوكس)



- الهيبارين



تشمل مضادات التخثر الأحدث مع فرصة أقل لمضاعفات النزيف ما يلي:

- دابيغاتران (براداكسا).



- أبيكسابان (إليكويس).



- ريفاروكسابان (زارلتو).



من ناحية أخرى، تمنع الأدوية المضادة للصُفيحات خلايا الدم (تسمى الصفائح الدموية) من التكتل معًا وتشكيل الجلطات

. من أمثلة الأدوية المضادة للصُفيحات:



- أسبرين.



- كلوبيدوجريل (بلافيكس).



- ديبيريدامول (بيرسينتين).



- تيكلوبيدين (تيكليد).



لا تقرر من تلقاء نفسك أن تقوم باستخدام مضادات التخثر والصفائح. سيحدد طبيبك أفضل دواء لتمييع الدم بالنسبة لك.

كما سيتم مراقبة جرعتك بعناية وأحيانًا بإجراء اختبار زمن البروثرومبين (PT)، حيث يقيس اختبار الدم هذا النسبة القياسية الدولية (INR) والتي تقيس معدل تجلط الدم.

ويختلف المعدل المناسب من شخص لآخر وفقًا لتاريخه الطبي. يمكن أن يمنعك البقاء ضمن نطاق المعدل الطبيعي الخاص بك من النزيف المفرط أو التجلط بسهولة شديدة.



يمكن استخدام فئة أخرى من الأدوية تسمى مضادات التخثر لإذابة الجلطة الدموية التي تكونت بالفعل، كما هو الحال في حالة تجلط الأوردة العميقة (DVT) أو الانسداد الرئوي، على سبيل المثال.



ما هي الآثار الجانبية لمميعات الدم؟



النزيف هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لمميعات الدم. يمكن أن تسبب أيضًا اضطرابًا في المعدة وغثيانًا وإسهالًا.



يمكن أن تعتمد الآثار الجانبية المحتملة الأخرى على نوع مميع الدم الذي تتناوله.



اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي علامة على وجود نزيف خطير، مثل:



- نزيف الحيض الذي يكون أكثر غزارة من المعتاد.



- بول أحمر أو بني.

- تغير لون البراز.

- نزيف اللثة أو الأنف الذي لا يتوقف بسرعة.



- القيء البني أو الأحمر الفاتح.



- السعال مع إفراز أحمر.



- ألم شديد، مثل الصداع أو المغص.



- كدمات غير عادية.



- دوخة أو ضعف.



يمكن أن يؤدي استخدام مميعات الدم في الجسم إلى زيادة فرصتك في النزيف الداخلي بعد الإصابة. اذهب إلى المستشفى فورًا إذا واجهت أيًا من هذه الآثار الجانبية بعد السقوط أو اصطدام رأسك - حتى لو لم يكن لديك نزيف خارجي.



وقد يخبرك الطبيب بالحد من مشاركتك في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي لتقليل فرصة حدوث نزيف.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكنك ممارسة الرياضة أو عيش حياتك اليومية. تعتبر السباحة والمشي والركض أشكالًا ممتازة من التمارين وهي آمنة لمعظم الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر. ناقش مع طبيبك أنواع التمارين التي قد تكون الأفضل لك.



إذا كنت تعاني من مشكلة نزيف خطيرة أثناء تناول الوارفارين، يمكن للأطباء اللجوء إلى استخدام فيتامين ك أو مزيج من مركب البروثرومبين المركب والبلازما الطازجة المجمدة لإيقافها. يمكن للأدوية والمكملات الأخرى، بما في ذلك الأدوية...