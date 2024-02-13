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إطلاق مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية

2/13/2024 2:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تزامناً مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وتماشياً مع مسار عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالته، يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية الى تشجيع المشاركة السياسية.

وتقوم فكرة المشروع على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز وخدمة مشروع التحديث السياسي من خلال التشاركية بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما يهدف المشروع الى نشر الوعي السياسي المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي في المجتمعات المحلية، فضلا عن دعم البيئة المحفزة لإبراز القيادات الشبابية وتمكينها بأدوات المشاركة السياسية الفاعلة.

ويستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية، حيث ستحصل المشاريع المتأهلة على دعم مالي تتراوح قيمته بين 10 الى 35 الف دينار.

وسيتمكن الراغبين بالتقدم للحصول على دعم مالي بتعبئة طلب التقدم من خلال الرابط : ، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة في الفترة ما بين 13 شباط الجاري ولغاية 10 آذار المقبل.

يشار الى ان مشروع "تمكين" يأتي مواصلة لسلسة المشاريع السياسية التي ينفذها الصندوق ضمن خطته البرامجية الهادفة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية.

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