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الحكومة تشكر قطر على تنظيم بطولة كأس آسيا

2/13/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل

أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين عن شكر الحكومة لدولة قطر على تنظيمها بطولة كأس آسيا.

وقال المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء: نعتز بإنجاز المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، الذي حل في المركز الثاني، و"مبروك للنشامى هذا الإنجاز"، مشيرا إلى أن الجماهير خرجت لشكرهم.

وأضاف: كأس آسيا أينما يكون في عمّان أو الدوحة فهو سيان.

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