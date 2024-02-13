الحكومة تشكر قطر على تنظيم بطولة كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) زايد الدخيل
أعرب وزير الاتصال
الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين عن شكر الحكومة لدولة قطر على تنظيمها بطولة كأس آسيا.
وقال المبيضين خلال
منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء: نعتز بإنجاز المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا،
الذي حل في المركز الثاني، و"مبروك للنشامى هذا الإنجاز"، مشيرا إلى أن الجماهير
خرجت لشكرهم.
وأضاف: كأس آسيا أينما يكون في عمّان أو الدوحة فهو سيان.
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