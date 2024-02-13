المبيضين: الجهد الأردني مستمر في دعم غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) زايد الدخيل قال وزير الاتصال
الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، إن الجهد الأردني مستمر في دعم غزة ووقف الحرب.
وشدد المبيضين في
منتدى التواصل الحكومي، على ضرورة عدم فصل ما يحدث في الضفة الغربية عما يحدث في
غزة.
وأشار إلى أن تصريحات
جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة واضحة، وهي أن الحرب على غزة يجب أن تنتهي،
مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
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