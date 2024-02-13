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المبيضين: الجهد الأردني مستمر في دعم غزة

2/13/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، إن الجهد الأردني مستمر في دعم غزة ووقف الحرب.

وشدد المبيضين في منتدى التواصل الحكومي، على ضرورة عدم فصل ما يحدث في الضفة الغربية عما يحدث في غزة.

وأشار إلى أن تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة واضحة، وهي أن الحرب على غزة يجب أن تنتهي، مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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