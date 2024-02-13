الخلايلة: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج و7500 مسجد في الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي بلغت 333 مليون دينار.

وأضاف الخلايلة خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء"، أن عائدات وقف استثمار الأوقاف العام الماضي وصلت لأول مرة قرابة 7.399 مليون دينار بحجم مشاريع منفذة 127 مليون دينار والتي أوجدت فرص عمل تقريبا لـ 20 ألف مواطن.

وأشار إلى أن في الأردن اليوم 7500 مسجد، تقام خطبة الجمعة في 4500 منها.

وأوضح أن عدد المساجد التي تعمل بالطاقة الشمسية 2750 مسجدا ما خفض فاتورة الطاقة بنحو 8 ملايين دينار.

وتابع: "نساهم مع وزارة العدل لتنفيذ عقوبات بديلة في المساجد وتم تنفيذ 3 الف عقوبة منذ عام 2020".

وتحدث عن "طباعة مليون نسخة من مصحف آل البيت والمصحف الهاشمي ومصحف الملك حسين".

وبين أن "الوزارة ستطلق قريبا مصحف المملكة الاردنية الهاشمية".

وعن أوقاف القدس، قال إن موازنتها بلغت 17 مليون دينار، حيث يتبع لها 753 موظفا في المسجد الأقصى، تم تعيين 50% منهم في عهد الملك عبدالله الثاني.

وأكد وجود زيادة متوالية على رواتب الموظفين هناك وصلت 400% وزيادة علاوة نهاية الخدمة".

من جانب آخر قال الخلايلة: "نعمل على إدارة ملف الحج والعمرة وتطوير منظومتهما، وتوفير خدمات للحجاج ومراقبتهم إلكترونيا، وتطوير الفنادق وأماكن السكن".

وبين أن عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف، إلى جانب 4500 من حجاج عرب 48.

وأكد الوزير أن رسالة الوزارة الدعوة لله، وترسيخ الاسلام الوسطي المعتدل، وإبراز الصورة المشرقة للدين الاسلامي ونبذ الغلو والتطرف.

وأضاف: "نخصص خطب سنويا موجهه لمكافحة المخدرات والجريمة".

وأوضح أن "حجم المشاريع المنفذة من قبل الوزارة بلغت 127 مليون دينار".

ولفت إلى أن مجموع ما تم انفاقه على الأسر من صندوق الزكاة يقارب نحو 7 ملايين دينار.



واعتبر أن تطلعات الوزارة في عام 2024 تقديم 125 مشروعاً تأهيلياً متنوعاً في مناطق جيوب الفقر.



وأكد ترميم 50 منزلاً في مناطق جيوب الفقر في المملكة.



وقال: هناك مشروع وحدات سكنية في الأغوار الشمالية للأسر العفيفة بقيمة 300 ألف.



