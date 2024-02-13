الخلايلة يكشف تسعيرة الحج للأردنيين لهذا العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف وزير الأوقاف
والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إقامة مؤتمر صحفي يوم الخميس
المقبل للإعلان عن موسم الحج وأسماء الحجاج وترتيبات الحج، مشيرا إلى أن تكاليف
الحج لهذا العام تتراوح بين (3100 – 3200) دينار.
وقال الخلايلة خلال
مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء،
للحديث عن إنجازات الوزارة خلال العام 2023، إن العام الماضي شهد أفضل خدمة للحجاج،
وما حدث في مشعر منى كان سببه حجاج أردنيون من خارج البعثة الرسمية.
وأضاف: نعمل على إدارة
ملف الحج والعمرة وتوفير خدمات للحجاج وتطوير الفنادق وأماكن السكن، وتطوير منظومة
الحج، لافتا إلى وجود مراقبة إلكترونية للحجاج.
وبين الخلايلة أن عدد
الحجاج لهذا العام بلغ 8 آلاف، و4500 من عرب الـ 48.
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