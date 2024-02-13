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الخلايلة يكشف تسعيرة الحج للأردنيين لهذا العام

2/13/2024 2:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إقامة مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل للإعلان عن موسم الحج وأسماء الحجاج وترتيبات الحج، مشيرا إلى أن تكاليف الحج لهذا العام تتراوح بين (3100 – 3200) دينار.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، للحديث عن إنجازات الوزارة خلال العام 2023، إن العام الماضي شهد أفضل خدمة للحجاج، وما حدث في مشعر منى كان سببه حجاج أردنيون من خارج البعثة الرسمية.

وأضاف: نعمل على إدارة ملف الحج والعمرة وتوفير خدمات للحجاج وتطوير الفنادق وأماكن السكن، وتطوير منظومة الحج، لافتا إلى وجود مراقبة إلكترونية للحجاج.

وبين الخلايلة أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 8 آلاف، و4500 من عرب الـ 48.

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