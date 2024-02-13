“الأمن” يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت مديرية الأمن العام، ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة، إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية.
وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها، وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.
وأكدت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
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