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“الأمن” يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

2/13/2024 2:27:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت مديرية الأمن العام، ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة، إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية.
وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها، وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.
وأكدت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

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