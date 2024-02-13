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رد من مدير زراعة الأغوار الجنوبية

2/13/2024 2:27:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إشارة إلى ما ورد في صحيفة الغد بتاريخ 12 /2/ 2024، حول تدني أسعار الخضراوات في منطقة الأغوار الجنوبية حيث ذكر التقرير بأن أسعار المحاصيل الزراعية الجيدة لم تدم سوى أسبوعين فقط، أبين لكم أن أسعار معظم المحاصيل الزراعية من بداية الموسم الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية جيدة لغاية تاريخه، ومثال على ذلك صندوق البندورة (8) كغم بلغ سعره في بداية الموسم الزراعي ولغاية تاريخه، ما بين دينار ودينارين ونصف وأقل سعر تم البيع به ( 80 ) قرشا للصندوق لمحصول البندورة في آخر قطفة (القطفة الخامسة) وهي بندورة غير جيدة للتسويق وحسب تواصلنا مع المزارعين فإن مردود أغلبية الوحدات الزراعية الحالية المزروعة بمحصول البندورة، بلغ ما بين (20) ألف دينار الى (30) ألف دينار وهذا يدل على ربح جيد حيث إن تكلفة الوحدة لا تتجاوز (16) ألف دينار مع القطاف.
أما بالنسبة لأسعار محصولي الثوم والبصل، فإن تكلفة الوحدة الزراعية بمساحة (30) دونما في حدود (22) ألف دينار لوقت النضج مع العلم بأن معظم الوحدات قد ضمنت بحدود (28 – 36) ألف دينار، وبالنسبة لمحاصيل الكوسا والخيار والباذنجان، فقد حافظت على أسعار جيدة خلال الموسم وكان الأعلى مقارنة بالمواسم السابقة.
أما بالنسبة للباعة على جوانب الطرق فذلك يتم لمحاصيل الخضار في المزارع الصغيرة والخضار المصنفة درجة ثالثة حيث تباع بدون تكاليف نقل وعبوات وكمسيون، كما أنه يتم تنظيم وإقامة الأسواق.
الشعبية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام من قبل مديرية الزراعة لإتاحة الفرصة للبيع المباشر ما بين المزارع والمستهلك، كما أن ما ورد في تقريركم لم يتم استشارتنا بدقة معلوماته مسبقاً.
واقبلوا احترامي...
مدير مديرية زراعة الأغوار الجنوبية المهندس الزراعي
مــأمـون العضـايلـة

MENAFN13022024000072011014ID1107847816

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