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العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية في رفح

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت منظمة العفو الدولية، من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.
وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" الليلة الماضية،إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي، فيما تستعد اسرائيل لشن عملية برية فيها ،محذرة من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" في رفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.-(بترا)

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