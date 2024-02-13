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بتر قدم مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بعد استهدافه من قوات الاحتلال

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب الزملاء الصحفيين مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر في قصف من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رفح خلال تغطيتهم الصحفية.

ووفقا للمعلومات الأولية فقد تم بتر قدم الزميل اسماعيل ابو عمر، فيما صنفت إصابة الزميل أحمد مطر في يده بالخطيرة.

وتم نقل الزملاء الصحفيين إلى المستشفى الأوروبي.


ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منذ بداية عدوانه على قطاع غزة الصحفيين، حيث أستشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيا.

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