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وزير الخارجية الفلسطيني: سنعمل على ألا تتحول الضفة إلى غزة أخرى

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين ولا بد من إيقافهم.

وأضاف المالكي: سنعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار.

وتابع: رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم.

وأردف المالكي: لا نخجل من الحديث في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية.

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