وزير الخارجية الفلسطيني: سنعمل على ألا تتحول الضفة إلى غزة أخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي إن ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل
المستوطنين ولا بد من إيقافهم.
وأضاف المالكي: سنعمل
على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار.
وتابع: رفح مهددة
بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم.
وأردف المالكي: لا
نخجل من الحديث في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية.
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