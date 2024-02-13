إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم.
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