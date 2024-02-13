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مسؤول غربي: حماس وإسرائيل أحرزتا تقدما نحو اتفاق

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول غربي أن حركة حماس وإسرائيل أحرزتا تقدما نحو اتفاق يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف الدبلوماسي أن اجتماع اليوم سيكون حاسما في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة.
وأوضح أن هناك اتفاقا مدته 6 أسابيع على الطاولة لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوافق عليه.
من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن قرار إسرائيل إرسال فريق لمحادثات اليوم جاء بعد أن زاد الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن حماس وإسرائيل تختلفان حول مدة وقف إطلاق النار الذي تريد له إسرائيل أن يكون مؤقتا.

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