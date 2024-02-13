مسؤول غربي: حماس وإسرائيل أحرزتا تقدما نحو اتفاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول غربي أن حركة حماس وإسرائيل أحرزتا تقدما نحو اتفاق يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف الدبلوماسي أن اجتماع اليوم سيكون حاسما في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة.
وأوضح أن هناك اتفاقا مدته 6 أسابيع على الطاولة لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوافق عليه.
من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن قرار إسرائيل إرسال فريق لمحادثات اليوم جاء بعد أن زاد الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن حماس وإسرائيل تختلفان حول مدة وقف إطلاق النار الذي تريد له إسرائيل أن يكون مؤقتا.
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