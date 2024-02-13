شكوى ضد جعجع بجرم تأليف عصابة ومحاولة قتل سوريين

شكوى ضد جعجع بجرم تأليف عصابة ومحاولة قتل سوريين
التاريخ
2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن "المحامي أحمد حمادة تقدم، بوكالته عن عدد من السوريين الذين تعرّضوا للضرب بتاريخ 20 أيار 2021 في منطقة نهر الكلب- كسروان، أثناء توجّههم إلى السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وإبراهيم ميشال الصقر بجرائم تأليف عصابة ومحاولة قتل.
وقد حدّد القاضي منصور جلسة بعد غدٍ الخميس 15 شباط الجاري للمباشرة في التحقيق". -وكالات
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