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شكوى ضد جعجع بجرم تأليف عصابة ومحاولة قتل سوريين

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن "المحامي أحمد حمادة تقدم، بوكالته عن عدد من السوريين الذين تعرّضوا للضرب بتاريخ 20 أيار 2021 في منطقة نهر الكلب- كسروان، أثناء توجّههم إلى السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وإبراهيم ميشال الصقر بجرائم تأليف عصابة ومحاولة قتل.
وقد حدّد القاضي منصور جلسة بعد غدٍ الخميس 15 شباط الجاري للمباشرة في التحقيق". -وكالات

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