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حزب الله: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن قواته سيطرت على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، مشيرا إلى أنها بحالة فنية جيدة.

وقبل قليل، أعلن الحزب "استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة ميتات ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح".
وذكر مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية تستهدف بلدات ميس الجبل ويارون وشيحين جنوبي لبنان.

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