حزب الله: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن قواته سيطرت على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، مشيرا إلى أنها بحالة فنية جيدة.
وقبل قليل، أعلن الحزب "استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة ميتات ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح".
وذكر مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية تستهدف بلدات ميس الجبل ويارون وشيحين جنوبي لبنان.
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