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القسام تعلن استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين في خان يونس

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود، والاشتباك مع 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في خان يونس.
وأوضحت الكتيبة عبر "تيلغرام"، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع في منطقة القرارة شماليّ مدينة خان يونس، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى.
وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود تحصنت داخل منزل، كما اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.
وقالت إن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

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