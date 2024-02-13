الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل اعتقال 9 من طواقمنا بمستشفى الأمل

الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل اعتقال 9 من طواقمنا بمستشفى الأمل
التاريخ
2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 9 من طواقمنا بمستشفى الأمل في خان يونس لليوم الخامس على التوالي".
وأضافت أن من بين المعتقلين 4 أطباء وممرض، مؤكدة أن غيابهم يؤثر على عمل المستشفى ورعاية المرضى الذين لا يزالون محاصرين لليوم الثالث والعشرين على التوالي.-(وكالات)
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