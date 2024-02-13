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الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل اعتقال 9 من طواقمنا بمستشفى الأمل

2/13/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 9 من طواقمنا بمستشفى الأمل في خان يونس لليوم الخامس على التوالي".
وأضافت أن من بين المعتقلين 4 أطباء وممرض، مؤكدة أن غيابهم يؤثر على عمل المستشفى ورعاية المرضى الذين لا يزالون محاصرين لليوم الثالث والعشرين على التوالي.-(وكالات)

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