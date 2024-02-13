غانتس: ملتزمون بمواصلة القتال

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آنا برسكي وآخرين

في خلفية الاتصالات لتحرير المخطوفين تتزايد الأصوات في القيادة الإسرائيلية المركزية عن نية إسرائيل للهجوم في رفح.

فقد قال رئيس المعسكر الرسمي الوزير بيني غانتس أمس: "نحن ملتزمون بمواصلة القتال كي نزيل تهديد حماس، ومن أجل إعادة 134 مخطوفا آخر. العملية هذه الليلة هي دليل على أننا نفي بالوعد ألا نكون مدن لجوء للإرهاب في أي مكان.

"لا يوجد سؤال بالنسبة للحاجة إلى العمل في كل مكان يوجد فيه عنف. عملية واسعة في رفح، مثلما قلنا في الماضي – ليست في علامة استفهام.

"سنجري حوارا مع أصدقائنا في العالم بمن فيهم مصر التي نكن لها احتراما عظيما. سنتخذ كل الخطوات التي تتيح لنا حرية العمل – في إخلاء السكان، في حماية الحدود وفي إعداد المنطقة لدخول بري في نفس الوقت – وسنعمل. وكما قلت من اللحظة الأولى فنحن لن نعود إلى أن نحقق أهدافنا". أما وزير الدفاع يوآف غالنت فقال لمقاتلي وحدة "يمم" بعد العملية لتحرير المخطوفين: "هذه نقطة انعطافة في المعركة. حماس مخترقة وتفهم أنه يمكننا الوصول إلى كل مكان، بكل القوة".

بالتوازي يتزايد في الأسرة الدولية التخوف من عملية عسكرية في رفح. فقد دعت فرنسا إسرائيل ألا تعمل في رفح خوفا من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي بيان صدر عن رئيس وزراء هولندا مارك روتا الذي وصل إلى إسرائيل، حذر من عملية عسكرية في رفح، وكتب بأنه ستكون لهذه تداعيات إنسانية كارثية.

حكومة أستراليا هي الأخرى حذرت من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على رفح قد تكون له "تداعيات هدامة" على مواطنين فلسطينيين يتواجدون في المنطقة. فقد قالت وزيرة الخارجية باني فانغ إن عدم ضمان عناية خاصة لأكثر من مليون مواطن في المنطقة يتسبب بمس خطير بمصالح إسرائيل نفسها".

أما الناطق بلسان مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة جون كيربي فقال: "لم نقل إن إسرائيل لا يمكنها أن تدخل إلى رفح كي تعالج حماس. نحن لا نريد أن نرى 7 أكتوبر آخر. قلنا إننا لا نعتقد أنه من الصواب الدخول بدون خطة لحماية المدنيين الكثيرين الذين يتواجدون هناك".